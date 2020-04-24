Arz Ederim Nasıl Yazılır? Arzederim Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arz Ederim Kelimesinin Doğru Yazılışı

Dilekçelerde kullanılan kelime grubu mutlaka doğru kullanılmalıdır. Resmi belgelerin kabul edilirliği bakımından da doğru kullanılması gereklidir. Türk Dil Kurumu kılavuzunun güncel sözlüğünde kelime grubunun ayrı yazıldığı görülür.



Arz Ederim TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Arz Ederim kelime grubunun doğru yazımında ayrı kullanım önemlidir. Dilekçelerinizde kullanılırken ayrı yazmaya dikkat etmelisiniz.

Arz Ederim --> doğru kullanım

Arzederim --> yanlış kullanım



Arz Ederim Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



“ Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” --> Doğru kullanım

“ Hazırladığımız raporların değerlendirilmesini arzederim.” --> Yanlış kullanım



Arz Ederim Nedir?



Arz etmek TDK sözlüğünde saygı ile sunmak anlamındadır. Kelime Arapça kökenlidir. Dilekçelerde yüksek bir makama meramını anlatma maksadı ile kullanılır.