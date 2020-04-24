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    HaberlerEğitim Haberleri Arz Ederim Nasıl Yazılır? Arzederim Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arz Ederim Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:04 |

    Arz Ederim Nasıl Yazılır? Arzederim Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arz Ederim Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçede kelimelerin kökeni ve oluşum şekline göre yazım kuralları oluşur. Ancak pek çok kelimenin yazım alanında kullanımında hatalar yapılır. Arz ederim gibi kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için TDK kılavuzu baz alınır. Arz Ederim kelime grubunun doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.

    Arz Ederim Nasıl Yazılır? Arzederim Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Arz Ederim Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Dilekçelerde kullanılan kelime grubu mutlaka doğru kullanılmalıdır. Resmi belgelerin kabul edilirliği bakımından da doğru kullanılması gereklidir. Türk Dil Kurumu kılavuzunun güncel sözlüğünde kelime grubunun ayrı yazıldığı görülür.

    Arz Ederim TDK’ye Göre Doğru Yazılışı

    Arz Ederim kelime grubunun doğru yazımında ayrı kullanım önemlidir. Dilekçelerinizde kullanılırken ayrı yazmaya dikkat etmelisiniz.
    Arz Ederim --> doğru kullanım
    Arzederim --> yanlış kullanım

    Arz Ederim Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

    “ Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” --> Doğru kullanım
    “ Hazırladığımız raporların değerlendirilmesini arzederim.” --> Yanlış kullanım

    Arz Ederim Nedir?

    Arz etmek TDK sözlüğünde saygı ile sunmak anlamındadır. Kelime Arapça kökenlidir. Dilekçelerde yüksek bir makama meramını anlatma maksadı ile kullanılır.

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