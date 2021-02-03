Asbest Nedir, Nerelerde Kullanılır? Kısaca Asbest Nerelerden Çıkartılır?

Asbest Yunanca kökenli bir kelimedir. Bu doğrultuda, ‘a’ harfi olumsuzluk şeklinde ele alınır. Geriye kalan kelimeler açısından, ‘sbestos’ kelimesi yok edilebilir ya da bastırılabilir biçimde anlatılır. Bir araya geldiği zaman ise asbest kelimesi yok edilemez ya da bastırılamaz şeklinde ifade edilmektedir.



Asbest Nedir?



Günlük yaşamda kullanımı ile beraber asbest tanımını ele almak mümkün. Lifli yapıya sahip olan asbest, aşınmayan, ısıya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı olan, ancak kanserojen içeren bir maddedir. Halk arasında çorak toprak ya da aktoprak ile beraber çelpek ya da höllük gibi daha birçok farklı anlam üzerinden ifade edilir. Kristal bir yapıya sahip olması ile beraber, doğada bulunan birçok farklı bileşikten oluşmuş bir yapıdır. Piyasa üzerinde bu mineral aynı zamanda, ‘Amyant’ biçiminde ifade edilir ve bu ifade ile beraber değerlendirilir.



Asbest Nerelerde Kullanılır?



En çok merak edilen konular içerisinde asbest nedir sorusu ile beraber aynı zamanda nerede kullanılır sorusudur. Birçok farklı özelliği ile beraber günümüzde aspet yaklaşık olarak 3 bin farklı iş kolunda kullanıldığını söylemek mümkün. Bunlar içerisinde başlıca asbest kullanım alanlarını şu şekilde ifade etmek gerekir;



- Çimento Endüstrisi

- Tekstil Endüstrisi

- Kağıt endüstrisi

- Otomotiv Endüstrisi



Genel ifade ile bu sektörlerde kullanıldığını dile getirmek mümkün. Tabii bu sektörleri ayrı bir şekilde ele almak gerekirse her bir endüstri için oldukça geniş bir alanda değerlendirildiği dile getirilebilir. Bu bağlamda imalat, iplik ve kumaş yapımı, fren ve debriyaj balatası ile beraber, asbestli karton ve kağıt yapımı biçiminde üretimde değerlendirildiği söylenebilir.



Kısaca Asbest Nerelerden Çıkarılır?



Yeryüzünde toprak örtüsünde serbest olarak bulunan asbest, dünya çapında birçok farklı kıtada çıkarılmaktadır. Özellikle yer kabuğunu oluşturan kaya parçaları arasında kristal halinde asbest bulunur. Mineral olarak ön plana çıkan ve volkanik unsurlar ile beraber oluşan asbest, dünya toprak örtüsü üzerinde yüz binlerce yıldır yer almaktadır.



Bu doğrultuda Rusya, Çin, Güney Afrika, Kazakistan ve Kanada ile beraber Türkiye'de yaygın olarak çıkarılmaktadır. Rezerv bakımından oldukça zengin bir ülke olarak Türkiye; Sivas, Tokat, Bursa, Erzincan ve Hatay ile Bitlis gibi birçok farklı şehirde asbest çıkarır.