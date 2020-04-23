Asel Ne Demek? Kısaca Asel İsminin Anlamı Nedir?

Asel adı Arapçadan gelerek Türkçeye yerleşmiş kelimeler arasında yer almaktadır. Her ne kadar uzun bir süredir Türkçede bulunsa dahi yavaş yavaş yaygın hale gelmeye başladı. Türkçe anlamını ise ‘bal’ olarak nitelendirmek mümkündür.



Asel Ne Demek?



Asel Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan ve hoş anlamı üzerinden beğeni toplayan isimlerden biridir.



- Arapçada bal anlamına gelmektedir.

- Cennetteki bal ırmağından bahsederken kullanılan bir isimdir.



Ayrıca bu isim Kur’an-ı Kerim'de Muhammed suresi 15. ayette geçiyor. Kız çocukları için son dönemlerde en ilgi gören ve beğeni toplayan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismi minik yavrunuza verebilir ve ona güzel bir ad sunabilirsiniz. Tek başına kullanılabildiği gibi farklı isimlerle de bir araya getirebilmektedir. Şu an Türkiye'de yer alan ve yerleşik şekilde kullanılan adlar arasında bulunuyor.