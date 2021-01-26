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    26.01.2021 - 03:20 |

    Asfalt Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Asvalt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kelimeler, bazen halk dilinde söylenirken değişikliğe uğrayabilir. Bu durum bazen yöresel şiveden bazen de kulaktan kulağa yayılma şeklinden kaynaklanır. Ancak söyleniş tarzı yanlış olsa bile yazı dilinde bir kelimenin yanlış yazılması kabul edilmez. Asfalt kelimesi de çoğu zaman yazımı konusunda insanları tereddütte bırakan bir sözcüktür. Doğru yazım şeklini, TDK bu sözcüğün doğru yazımını nasıl vermiş detayları ile derledik.

    Asfalt Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Asvalt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Bir kelimenin doğru yazılışını öğrenmek istiyorsanız Türk Dil Kurumu bu konudaki en güvenilir kaynaktır. Asfalt kelimesinin doğru yazılışını da yazımızdan öğrenebilirsiniz.

    Asfalt Nasıl Yazılır?

    Kelimenin doğru yazım şekli asfalttır. Çoğu zaman karıştırılan yanlış yazılış şekilleri ise şunlardır; asvalt, asfald, asvald, azfalt ve azfald. Dilimizde kelimeler yazıldığı gibi okunsa da bazen asfalt sözcüğü gibi istisnalar olabilir. Bu yüzden öncesinde mutlaka bir araştırma yapılmalıdır.

    TDK'ya Göre Asvalt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Yazım kuralları konusunda belirleyici rol olan Türk Dil Kurumu, bu kelimenin doğru yazım şeklini asfalt olarak açıklamaktadır. Çoğu zaman yanlış söylenen bu kelimeyi yazı dilinde mutlaka doğru kullanmak gerekir.

     

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