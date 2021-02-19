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    19.02.2021 - 13:21 |

    Asfiksi Nedir? Tıp Dilinde Asfiksi Ne Anlama Gelir?

    Manası ve kullanımı merak edilen ve makaleler ile tıp dokümanlarında sıkça adı geçen asfiksi kelimesi ne anlama gelmektedir? Hangi durumları ifade etmek için kullanılır? Kullanımında başka anlamlar mevcut mudur? Asfiksi kelimesinin anlamını merak edenler için tüm detayları derledik.

    Asfiksi Nedir? Tıp Dilinde Asfiksi Ne Anlama Gelir?

     Asfiksi kelime olarak bakıldığında kök olarak Yunancadan geldiği bilinmektedir. Ayrıca İngiliz dilinde de değişik telaffuz biçimi bulunmaktadır. Asfiksinin ilk açıklanan ifadesi soluk almanın yetersiz olma durumudur. Bu durumu tetikleyen ve bu durumun sebep olduğu oksijen kaynağının yetersizliği ve nabız yokluğu olarak da anlamı bulunmaktadır.

     Asfiksi Nedir?

     Asfiksi nabız olmama, oksijen eksikliği ve soluk almanın zorlaşması durumunu ifade eden bir kelimedir. Tıp alanında kullanılan bu kelimenin kökü Yunancadan gelir.

     Tıp Dilinde Asfiksi Ne Anlama Gelir?

     Tıp alanın da özellikle de adli tıpta kullanılan bu kelime nabzın olmaması ve oksijen yokluğu anlamına gelir. Bu anlam oksijenin giderek azalması, vücut tepkimelerinin azalması ve solunum kaslarındaki hareketsizlik olarak da ifade edilir. Asfiksi kelimesi adli tıpta sonucu yaşam kaybı ile sonuçlanan bir durumdur.

     

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