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    HaberlerEğitim Haberleri Asker Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Tsk Askeri Rütbeler Sıralaması
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    04.01.2021 - 12:09 |

    Asker Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Tsk Askeri Rütbeler Sıralaması

    Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en düşük rütbeler er ve erbaştan başlar. Erden sonra gelen rütbeye onbaşı adı verilir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır. Örneğin tankların ve süvarilerin kumaş rengi gümüşidir. Topçu birliklerinin lacivert iken kurmayların rengi vişneçürüğüdür. Asker rütbeleri nelerdir? Merak edenler için küçükten büyüğe askeri rütbeleri derledik.

    Asker Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Tsk Askeri Rütbeler Sıralaması

    Rütbelerin bekleme süreleri de farklılık gösterir. Örneğin teğmenin üsteğmenliğe yükselmesi için minimum 3 yıl beklemesi gerekir. Üsteğmenin yarbay olabilmesi için beklemesi gereken süre ise 6 yıldır. 

    Asker Rütbeleri Nelerdir? 

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde en düşük subay rütbesi asteğmen en yüksek rütbe ise Mareşaldir. 

    Küçükten Büyüğe TSK Askeri Rütbeler Sıralaması

    Er 

    Onbaşı 

    Uzman Onbaşı 

    Uzman Çavuş 

    Astsubay Çavuş

    Astsubay Kıdemli Çavuş 

    Astsubay Üstçavuş 

    Astsubay Kıdemli Üstçavuş 

    Astsubay Başçavuş 

    Astsubay Kıdemli Başçavuş 

    Asteğmen

    Teğmen 

    Üsteğmen 

    Yüzbaşı 

    Binbaşı 

    Yarbay 

    Albay 

    Tuğgeneral 

    Tümgeneral 

    Korgeneral

    Orgeneral 

    Genelkurmay Başkanı 

    Mareşal 

    Deniz Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri 

    Asteğmen

    Teğmen 

    Üsteğmen 

    Yüzbaşı 

    Binbaşı 

    Yarbay 

    Albay 

    Deniz Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetlerinden farklı olarak albaydan sonraki rütbelerinde general kelimesinin yerine amiral geçer. 

    Tuğamiral 

    Tümamiral 

    Koramiral

    Oramiral 

    Büyükamiral 

    Not: Deniz Kuvvetlerinde en yüksek rütbe Mareşal değil Büyük Amiraldir. 

    Hava Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri 

    Asteğmen

    Teğmen 

    Üsteğmen 

    Yüzbaşı 

    Binbaşı 

    Yarbay 

    Albay 

    Tuğgeneral 

    Tümgeneral 

    Korgeneral

    Orgeneral 

    Hava Kuvvetlerinde ise en yüksek subay rütbesi Orgeneraldir.

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