Asker Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Tsk Askeri Rütbeler Sıralaması
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en düşük rütbeler er ve erbaştan başlar. Erden sonra gelen rütbeye onbaşı adı verilir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır. Örneğin tankların ve süvarilerin kumaş rengi gümüşidir. Topçu birliklerinin lacivert iken kurmayların rengi vişneçürüğüdür. Asker rütbeleri nelerdir? Merak edenler için küçükten büyüğe askeri rütbeleri derledik.
Rütbelerin bekleme süreleri de farklılık gösterir. Örneğin teğmenin üsteğmenliğe yükselmesi için minimum 3 yıl beklemesi gerekir. Üsteğmenin yarbay olabilmesi için beklemesi gereken süre ise 6 yıldır.
Asker Rütbeleri Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde en düşük subay rütbesi asteğmen en yüksek rütbe ise Mareşaldir.
Küçükten Büyüğe TSK Askeri Rütbeler Sıralaması
Er
Onbaşı
Uzman Onbaşı
Uzman Çavuş
Astsubay Çavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Tuğgeneral
Tümgeneral
Korgeneral
Orgeneral
Genelkurmay Başkanı
Mareşal
Deniz Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Deniz Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetlerinden farklı olarak albaydan sonraki rütbelerinde general kelimesinin yerine amiral geçer.
Tuğamiral
Tümamiral
Koramiral
Oramiral
Büyükamiral
Not: Deniz Kuvvetlerinde en yüksek rütbe Mareşal değil Büyük Amiraldir.
Hava Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Tuğgeneral
Tümgeneral
Korgeneral
Orgeneral
Hava Kuvvetlerinde ise en yüksek subay rütbesi Orgeneraldir.