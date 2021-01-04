Asker Rütbeleri Nelerdir? Küçükten Büyüğe Tsk Askeri Rütbeler Sıralaması

Rütbelerin bekleme süreleri de farklılık gösterir. Örneğin teğmenin üsteğmenliğe yükselmesi için minimum 3 yıl beklemesi gerekir. Üsteğmenin yarbay olabilmesi için beklemesi gereken süre ise 6 yıldır.

Asker Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde en düşük subay rütbesi asteğmen en yüksek rütbe ise Mareşaldir.

Küçükten Büyüğe TSK Askeri Rütbeler Sıralaması

Er

Onbaşı

Uzman Onbaşı

Uzman Çavuş

Astsubay Çavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral

Tümgeneral

Korgeneral

Orgeneral

Genelkurmay Başkanı

Mareşal

Deniz Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Deniz Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetlerinden farklı olarak albaydan sonraki rütbelerinde general kelimesinin yerine amiral geçer.

Tuğamiral

Tümamiral

Koramiral

Oramiral

Büyükamiral

Not: Deniz Kuvvetlerinde en yüksek rütbe Mareşal değil Büyük Amiraldir.

Hava Kuvvetlerinde Küçükten Büyüğe Subay Rütbeleri

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral

Tümgeneral

Korgeneral

Orgeneral

Hava Kuvvetlerinde ise en yüksek subay rütbesi Orgeneraldir.