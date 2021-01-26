Aslan İsminin Anlamı Nedir? Aslan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aslan ismi gerek analizi gerekse de anlamları ile birlikte çok fazla merak edilen bir isim olma özelliğine sahip durumdadır. Aslan isminin, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı birden fazla olan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslan isminin kökeninin Türkçe olması itibariyle farklı dillerle anlam bağlantısı bulunması durumu söz konusu olmamaktadır.

Aslan Ne Demektir?

Aslan isminin içerdiği iki anlamın varlığı söz konusudur. Bu ismin birinci anlamı kedigillerden olan, Afrika'da ve Asya'da yaşayan yırtıcı bir canlı olup aynı zamanda çok koyu sarı renkli oldukça güçlü bir memeli hayvan türünü ifade eder. Alsan isminin diğer bir anlamı ise "Gürbüz"," yiğit adam" demektir. Aslan isminin yaygın olarak kullanılmasında içermekte olduğu anlamın oldukça fazla etkisinin varlığı söz konusudur.

Aslan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de bulunmakta olan ayet ve surelerde geçen kelimelerden bazılarının isim olarak kullanımı söz konusu olmaktadır. Kuran'da geçme durumu söz konusu olan isimlerin ise İslam dininde farklı anlamları bulunmaktadır. Fakat Aslan ismi Kuran'ı Kerim'de geçen isimler arasında bulunmamaktadır.

Her ne kadar Aslan ismi Kuran'da geçmiyor olsa da, İslam dininde çocuklara verilmesi caiz olarak kabuk edilen isimler arasında yerini almaktadır. Bunun en önemli sebebi ise Aslan isminin İslam dinine ya da kültürüne aykırılık içermeyen nitelikte anlamlara sahip olması durumudur. Bundan dolayı erkek bebeklere Aslan isminin verilmesinde hiç bir mahsur bulunmamaktadır.