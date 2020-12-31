Aslıhan İsminin Anlamı Nedir? Aslıhan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni hem Arapçaya hem de Türkçeye dayanan Aslıhan ismi, aynı zamanda yüzyıllarca kullanılmış bir addır. Özellikle kız çocukları için Türkçede isim olarak yaygın şekilde değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.



Aslıhan Ne Demek?



Pek çok aile Aslıhan isminin anlamı konusunda son dönemlerde internetten oldukça fazla araştırma yapmaya başladı. Bu güzel isim Aslı ve Han kelimelerinin bir araya gelmesi ile türetilmiş özel bir addır. Özellikle Aslı ile Kerem hikayesinin baş kahramanı olarak öne çıkar. Sözcük anlamı üzerinden ise Han, Türk kökeni açısından Han soyundan gelmiş kişi olarak ifade edilir. Bu durum hem kız hem de erkek çocukları için geçerli bir kökendir. Fakat bir araya geldiği zaman Aslıhan ismi kız çocuklar için kullanılır.



Aslıhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Efsanevi bir hikayesi bulunan ve aynı zamanda hem Arapça hem Türkçe kökeni olan Aslıhan ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Birbirinden güzel ve etkileyici anlamlı ile beraber, aynı zamanda Aslıhan ismi görkemli bir tonlama ve telaffuz sunuyor. Bu doğrultuda minik yavrunuz için değerlendirebileceğiniz güzel bir isimdir.