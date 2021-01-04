Asrın İsminin Anlamı Nedir? Asrın Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Asrın isminin kökeni hem Farsçaya hem de Arapçaya dayanmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan erkek ve kadınların toplamı bin altı yüzün üzerinde olmaktadır. Ayrıca son bir yıl içerisinde bu isme yeni sahip olan kişilerin toplamı 275 olmaktadır.



Asrın İsminin Anlamı Nedir?



Asrın ismine ait olan ilk anlam o asra ait olan şey olmaktadır. İsmin bir diğer anlamı ise bu yüzyılda olan olmaktadır. Son olarak asrın isminin anlamı gözyaşı veya gözyaşı damlası olmaktadır.



Asrın İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Asrın isminin kökeni Arapça ve Farsçadan gelmesine rağmen Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan anlamları içerisinde herhangi bir olumsuzluk olmaması sebebi ile de caiz olmayan kelimelerden birisi olmaktadır.



Asrın İsminin Taşıyan Kişilerde Görülen Ortak Özellikler



İsimler insanların kişilik özelliklerini ve fiziksel özelliklerini etkileyebilmektedir. Bu ismi taşıyan kişilerde görülen ortak özellikler ise;

İnce uzun ve atletik yapıya sahiptirler,

Kendilerine olan güvenleri tamdır,

Karamsardırlar,

Enerjiktirler,

Rekabet etmekten çekinmezler,

Kırılgan olmalarıdır.