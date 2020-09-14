Asya Haritası (Fiziki, Siyasi, Dilsiz): Asya Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

Asya kıtası, Avrupa'nın doğu kısmında yer alan, Büyük Okyanus'a batı ekseninde sınırı bulunan, Okyanusya'nın kuzeyinde kalan ve Arktik Okyanus'un güneyinde yer alan bir kıtayı temsil etmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com

Asya Kıtası'nın Fiziki, Siyasi ve Dilsiz Haritası



Asya kıtasının fiziki ve siyasi haritasına baktığımız zaman, dünya üzerinde yer alan tüm kıtalardan daha büyük bir yüzölçümüne sahip olduğu görülmektedir. Kıtanın sınırları Ural Dağları kabul edilmekle beraber, Avrupa kıtasıyla çevrili bir yapısı ve Afrika kıtasıyla da ayrımını sağlayan su kütlesi üzerinde bir Süveyş Kanalı bulunmaktadır. Asya kıtası, dünya üzerinde yer alan kara parçalarının üçte birini temsil etmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Bunun haricinde en yoğun popülasyon zincirine de sahip olan kıta; Kuzey Asya, Güney Asya, Ön Asya ve Orta Asya olmak üzere dört ayrı coğrafik yapıyla anılmaktadır. Kıta jeopolitik yapısıysa; yaşlı yeryüzü şekillerine sahip birinci tabaka, genç oluşumlu kayalardan meydana gelen ikinci tabaka ve yaklaşık 70 milyon yıl önce oluşumu tamamlamış kıvrımlardan yani üçüncü tabakadan oluşturmaktadır. Bunun haricinde kıtanın dilsiz harita çıkışıysa, fiziki ve siyasi harita kabarcıkları üzerinde yer alan renklendirilmelerin, renklerinin solunmasıyla ortaya çıkmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Asya Kıtasında Bulunan Ülkeler Hangileridir?



Asya kıtası üzerinde toplamda 47 ayrı ülke ve millet bulunmaktadır. Türkiye, Ermenistan, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Moğolistan, Hindistan gibi daha birçok ülke kıta sınırları içerisinde yerini almaktadır. Dünyadaki en yüksek iki demografik yapıya sahip olan Çin ve Hindistan'da Asya kıtasında bulunmaktadır.



Birbirinden farklı dil ailesi yapısına mensup olan kıta, Türk dilleri, Hint dilleri, Çin dilleri, Slav dilleri, Güney Kafkas dilleri, Arapça ve Ermenice gibi farklı dil ailelerine sahiptir. Güncel verilerine dayanarak var olan nüfus aralığı 4.4 milyarın üstündeyken, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik ve Hint eksenli doğan dini inançlarında ilk ortaya çıkış kıtası olarak bilinmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Asya Kıtasında Yer Alan Önemli Akarsu



Asya kıtası haritasında yer alan göller, kara çukurlarının aşınarak birikim sonucu oluşmuş olup, uluslararası coğrafik yapıda birbirinden ayrı ve farklı önemli göl oluşumunu kendi üzerinde barındırmaktadır. Hazar gölü hem Asya, hem de dünya üzerinde bulunan en büyük göl statüsüne sahiptir. Baykal gölü ise derinliği bakımından gerek Asya'nın, gerekse dünyanın en derin göl oluşumudur. Kıta üzerinde yer alan akarsular ise yaşamı temsil etmektedir. Yüzyıllar önce medeniyetin doğuşundan bu yana kadar olan süreçte akarsular, önemli bir yer tutmaktadır. Yangtze, Yenisey, Selegna, Obi, Sarı Irmak, Lena gibi daha birçok akarsu oluşumu, Asya kıtasında yer alan önemli akarsulardandır.

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Kaynak: cografyaharita.com