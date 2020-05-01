Atalet Ne Demek? (Tdk) Ataletsizlik Ve Ataletli Kelimesinin Anlamı Nedir?

Atalet Türk Dil Kurumu üzerinden kelime anlamı itibariyle, ‘Tembellik, gevşeklik ve uyuşukluk’ ifadelerine sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda devinimsizlik ya da çalışmadan oturmak gibi anlamlara karşılık geldiğini de ifade etmek gerekir.



Atalet Ne Demek? (TDK)



TDK üzerinden ele alındığında atalet kelimesi farklı anlamları üzerinden ele alınabilmektedir.



- Tembellik, çalışmadan durmak, uyuşukluk ya da gevşeklik,

- İşsiz kalma, işsizlik



Türkçe içerisinde bu iki anlamı üzerinden ele alarak cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.



Ataletsizlik ve Ataletli Kelimesinin Anlamı Nedir?



Ataletsizlik kelimesi karşılık olarak, ‘çalışmadan durmak gevşeklik veya uyuşukluk, şeklinde ifade edilebilir. Aslında rahat tavırlılık ya da uyuşukluk gibi anlama geliyor ancak bu Türkçede çok uyumlu görünmüyor.



Aynı şekilde TDK üzerinden bakıldığında ataletli kelimesi ise, ‘sürekli çalışan, işsiz kalmayan ya da uyuşuk olmayan’ gibi anlamlar üzerinden telaffuz edilebilir.



Ataletli kelimesi gündelik yaşamın içerisinde çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Özellikle türemiş sözcükleri anlam açısından bazı sorunlar ortaya çıkardığı için diğer eş anlamlı kelimeleri daha fazla öne çıkıyor. O yüzden sadece ataletli kelimesini kullanabilir ve diğer kelimeler için başka sözcükler değerlendirebilirsiniz.