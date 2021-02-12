Atletizm Nedir, Kaça Ayrılır? Atletizm Dalları (Branşları) Ve Kuralları Nelerdir?

Atletizm ile uğraşan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Atletizm hakkındaki detayları öğrenerek bu zevkli sporu yapabilirsiniz.

Atletizm Nedir?

Dünyanın en eski sporlardan birisi olan atletizm, bir pist veya alanda yapılan bir spordur. Bu alanlarda yürüme, koşma, atlama ve buna benzer faaliyetler yapılmaktadır. Spor branşlarının özünü oluşturan atletizmi yapan kişilere atlet adı verilmiştir.

Atletizm Kaça Ayrılır?

Atletizm koşu, yürüyüş, atma ve atlama olarak ayrılmaktadır. Bu ana başlıklar altında ayrılan atletizm uzun yıllardır yapılan ve sevilen bir spordur. Atletizm ile uğraşan çok sayıda sporcu bulunmaktadır.

Atletizm Dalları ve Kuralları Nelerdir?

Atletizm kendi içerisinde dallara ayrılmıştır ve dalların kendi kuralları bulunmaktadır. Bu dalları yapmak isteyen kişiler belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Atletizm dalları ve kuralları:

1. Koşular

Atletizmde koşu olarak farklı kategoriler bulunmaktadır. Koşulan uzunluğa göre bu kategoriler belirlenmiştir

● Kısa mesafeli koşular

● Engelli koşular

● Orta mesafe koşular

● Uzun mesafeli koşular

● Bayrak koşuları

● Yol koşuları

● Kros

● Dağ koşuları

2. Atmalar

Atletizmim diğer bir branşı ise atma ile alakalı olan kısımlardır. Atma gücüne dayalı olan bu branşlar 4 adettir.

● Gülle

● Çekiç

● Disk

● Cirit

3. Atlamalar

En sevilen atletizm branşlarındna birisi atlamalardır. Atlama branşı ile uğraşan çok sayıda sporcu vardır.

● Üç adım

● Sırık

● Uzun atlama

● Yüksek atlama

4. Çoklu Branşlar

● Dekatlon

● Heptatlon

● Pentatlon

5. Yürüyüş

● Stadyum yarışları

● Yol yarışları