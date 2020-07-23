AUZEF final sonuç sorgulama ekranı - 2020 AUZEF ders geçme notu kaç?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020 final sınav sonuçları gün itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. Koronavirüs nedeniyle açıköğretim sınavları online olarak 20 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav sonuçlarına haberimizin içindeki linkten erişim sağlayabilirisiniz...
AUZEF sonuçları için heyecan doruktaydı... Geçen seferki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklandığı için bugün beklentiler iyice artmış durumdaydı ve sonuçlar bugün yayımlandı... Peki, AUZEF ders geçme notu kaç?
AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI
AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi. İşte sonuç sorgulama ekranı...
https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden puanınızı öğrenebilirsiniz.
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.