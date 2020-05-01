Avare Ve Averelik Ne Demek? (Tdk) Avare Olmak Ve Avareleşme Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Avare kelimesi Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Bu kelimeye Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘işsiz, İşsiz güçsüz, aylak ve başıboş’ anlamları bizi karşılıyor.



Avare ve Averelik Ne Demek? (TDK)



Avare kelimesi herhangi bir işte çalışmayan, boş gezen ya da aylak anlamına gelmektedir. Bu kelime üzerinden türemiş bir şekilde TDK anlamı ile avarelik ise, ‘Avare olma durumu, başıboş ve işsizlik’ gibi anlamlar ile telaffuz edilir.



‘’Kaç yıl geçti hala avare avare ortalarda dolaşıyor, para kazanmıyor.’’



Avare Olmak Ve Avareleşme Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK avare olmak kelimesi için, ‘işinden geri kalmak, tembellik etmek’ biçiminde tanımlıyor. Yaptığı bir iş üzerinde yavaşlamak ve artık onunla pek fazla ilgilenmemek gibi anlam üzerinden de ele almak mümkün.



Avare kelimesi üzerinden türemiş olan avareleşme ise TDK için, ‘avaleşmek eğilimi’ olarak kısaca tanımlanmaktadır. Daha geniş tanım açısından ise işsizliği iyice benimsemek ya da tembellikten keyif almak gibi anlamları üzerinde cümle içerisinde kullanılabilir.



Farsça kökenli bir kelime olarak Avare sözcüğü Türkçede yaygın kullanılır. Gündelik yaşamda hala önemli bir söz sahibi olarak amaca uygun şekilde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu kelimeden türemiş diğer sözcükleri de kullanabilirsiniz.