Ayak Üstü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ayaküstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçede ''üstü'' ile biten çok sayıda kelime vardır. Bu kelimeler arasında en yaygın kullanılanları: ''Akşamüstü'', ''Yüzüstü'', ''Suçüstü.



TDK'ya Göre Ayaküstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre ayaküstü birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ''Ayaküstü'' şeklinde yazılmalıdır.



Ayak üstü - Yanlış



Ayaküstü, diğer birleşik kelimeler gibi bitişik yazılmalıdır. Bu nedenle ''Ayak üstü'' şeklinde yazmak yanlıştır.



Örnek Cümleler:



1- Ayaküstü bir şeyler atıştırıp hemen evden çıktım. (Doğru)

2- Böyle ayak üstü olmaz ki, oturup bir yerlerde konuşalım. (Yanlış)



Not: Ayaküzeri ile ayaküstü kelimeleri eş anlamlıdır ve birbirinin yerine kullanılabilir. Ayaküstü gibi ayaküzeri sözcüğü de bitişik yazılmalıdır.



Örnek:



Beş on dakika, ayaküzeri (ayaküstü) lafladık sadece.