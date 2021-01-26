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    26.01.2021 - 06:31 |

    Ayak Üstü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ayaküstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimizde ''üstü'' sözcüğü kullanılarak birçok birleşik kelime türetilmiştir. Bu kelimelerden biri olan ayaküstü ''kısa süreliğine, kısa bir zaman diliminde'' anlamına gelir. Kalıp olarak kullanılan bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre ayak üstü nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için ayrıntılı olarak derledik.

    Ayak Üstü Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ayaküstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede ''üstü'' ile biten çok sayıda kelime vardır. Bu kelimeler arasında en yaygın kullanılanları: ''Akşamüstü'', ''Yüzüstü'', ''Suçüstü.

    TDK'ya Göre Ayaküstü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre ayaküstü birleşik bir kelimedir. Bu nedenle ''Ayaküstü'' şeklinde yazılmalıdır.

    Ayak üstü - Yanlış

    Ayaküstü, diğer birleşik kelimeler gibi bitişik yazılmalıdır. Bu nedenle ''Ayak üstü'' şeklinde yazmak yanlıştır.

    Örnek Cümleler:

    1- Ayaküstü bir şeyler atıştırıp hemen evden çıktım. (Doğru)
    2- Böyle ayak üstü olmaz ki, oturup bir yerlerde konuşalım. (Yanlış)

    Not: Ayaküzeri ile ayaküstü kelimeleri eş anlamlıdır ve birbirinin yerine kullanılabilir. Ayaküstü gibi ayaküzeri sözcüğü de bitişik yazılmalıdır.

    Örnek:

    Beş on dakika, ayaküzeri (ayaküstü) lafladık sadece.

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