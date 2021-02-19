Aymila İsminin Anlamı Nedir? Aymila Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İnsanları kandırmayı sevmeyen ve üzüntü ile mutsuzlukları unutmak için sürekli yemek yiyen kişiler anlamına gelen Aymila ismi aynı zamanda yönetici olma kabiliyetli kişi anlamına gelmektedir.

Aymila Ne Demek?

Türkçe kökenli bir isim olmayan Aymila ismi, Latince kökenli bir isimdir. Aymila ismi yalnızca kız çocukları için kullanılmakta ve buna göre ismin rengi pembe olarak geçmektedir. Farklı anlamlara gelen Aymila isminin bir diğer anlamı ise herkesi eşit gören ve ayrım yapmayı sevmeyen kişi olarak geçiyor. Türkiye’de Aymila ismine sahip olan kişi sayısı ortalama 2500 civarıdır. Gözü yükseklerde olan kişi anlamına gelen isim bunun yanı sıra macera seven kişi anlamına da geliyor.

Aymila İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Büyük bir heyecan ve mutlulukla yeni doğacak olan bebeğine Aymila ismini koymayı düşünen anne ve baba adaylarının merak etmiş oldukları bir diğer konu da Aymila isminin kuranda geçip geçmediği konusudur. Öncelikle Aymila yalnızca kız çocuklarına koyulur. Ancak Aymila ismi kuranın herhangi bir ayetinde geçmemektedir. Kuranda geçmemesi bu ismi çocuğunuza koyamayacağınız anlamına gelmemekte ve isim caizdir.