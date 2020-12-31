Ayşe İsminin Anlamı Nedir? Ayşe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ayşe ismi ülkemizde Fatma’dan sonra en çok kullanılan 2. isim olmaktadır. Bu sebeple de şu anda ülkemizde şu anda bu ismi kullanan yaklaşık 100 bin kadın bulunmaktadır. Diğer bir yandan Ayşe ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.



Ayşe İsminin Anlamı Nedir?



Ayşe isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların içerisinde ilk sırayı Türk Dil Kurumu sözlüğünde de bulunan huzur ve rahat içerisinde yaşayan kimse olmaktadır. İsmin bir diğer anlamı ise neşe içerisinde yaşayan kimse olmaktadır.



Diğer bir yandan ismin Hz. Muhammed'in eşlerinden birisinin adı olma özelliği de bulunmaktadır. Ayşe isminin diğer anlamlarının içerisinde göz, bolluk içerisinde yaşayan kimse ve zengin olan kimse anlamları da bulunmaktadır. Son olarak ayşe isminin anlamı genel manada yaşayan olmaktadır.



Ayşe İsmi Kuran-ı Kerim'de Yer Alıyor mu?



Ayşe ismi Hz. Muhammed peygamberin hanımlarından biri olmasına ve kökeninin Arapça olmasına rağmen Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan isimlerden birisi de olduğu için kız bebeklerine verilmektedir. Bunların yanında insan onuruna yakışan ve güzel anlamları da içerdiği için ve dini anlamda önemi olduğu içinde tercih edilebilmektedir.