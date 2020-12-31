BİST1.4800.00EURO9.05-0.09USD7.37-0.16ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Azad İsminin Anlamı Nedir? Azad Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
    ABONE OL
    31.12.2020 - 06:42 |

    Azad İsminin Anlamı Nedir? Azad Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Televizyonlarda ya da internette de çok sık duyulan Asad ismi, son dönemlerin en dikkat çekici adları içerisinde geliyor. Farklı anlamları üzerinden de ilgi gören bu güzel isim, erkek çocukları için kullanılır. Peki, Azad isminin anlamı nedir? Azad ne demek, hangi anlama gelir? İşte merak edilenler.

    Azad İsminin Anlamı Nedir? Azad Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Azad ismi kökeni Farsça olan ve Türkçede sevilen isimlerden biridir. Erkek çocukları için en hoş ve özel isimler içerisinde yer alan Azad, aynı zamanda tonlaması üzerinden de hoş bir etki yaratıyor. Amaca uygun başka isimlerle veya tek başına kullanılabilen bir yapıya sahiptir.

    Azad Ne Demek?

    Azad birçok değişik anlamı ile beraber farklı seçenekler sunan güzel bir isimdir.

    - Hür, serbest
    - Kimseye bağımlı olmayan
    - Kurtulmuş
    - Zarif ve nazik

    Her anlamı ile aynı güzelliği ve etkiyi sağlayan Azad ismi, erkek çocukları için değerlendirilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor. Aynı zamanda gündelik yaşamda sözlük anlamı olarak da Türkçede yaygın kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ‘azad etmek’ tamlaması kapsamında çok fazla değerlendirildiğini söylemek mümkün.

    Azad İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Son dönemlerin en sevilen ve popüler isimleri arasında yer alan Azad, internet üzerinden de Sırça araştırılıyor. Pek çok kişi Azad isminin anlamı ile beraber Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak etmektedir. Azad ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle farklı ve hoş anlamları ile beraber, erkek çocukları için değerlendirilebilecek güzel isimlerden biridir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Sıradaki Haber