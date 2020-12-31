Azad İsminin Anlamı Nedir? Azad Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Azad ismi kökeni Farsça olan ve Türkçede sevilen isimlerden biridir. Erkek çocukları için en hoş ve özel isimler içerisinde yer alan Azad, aynı zamanda tonlaması üzerinden de hoş bir etki yaratıyor. Amaca uygun başka isimlerle veya tek başına kullanılabilen bir yapıya sahiptir.



Azad Ne Demek?



Azad birçok değişik anlamı ile beraber farklı seçenekler sunan güzel bir isimdir.



- Hür, serbest

- Kimseye bağımlı olmayan

- Kurtulmuş

- Zarif ve nazik



Her anlamı ile aynı güzelliği ve etkiyi sağlayan Azad ismi, erkek çocukları için değerlendirilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor. Aynı zamanda gündelik yaşamda sözlük anlamı olarak da Türkçede yaygın kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ‘azad etmek’ tamlaması kapsamında çok fazla değerlendirildiğini söylemek mümkün.



Azad İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerin en sevilen ve popüler isimleri arasında yer alan Azad, internet üzerinden de Sırça araştırılıyor. Pek çok kişi Azad isminin anlamı ile beraber Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak etmektedir. Azad ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle farklı ve hoş anlamları ile beraber, erkek çocukları için değerlendirilebilecek güzel isimlerden biridir.