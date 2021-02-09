BİST1.5470.81EURO8.590.74USD7.090.28ALTIN421.221.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Azımsama Ne Demek? Örnek Azımsama Cümleleri İle Kısaca Azımsamanın Tanımı
    ABONE OL
    09.02.2021 - 12:54 |

    Azımsama Ne Demek? Örnek Azımsama Cümleleri İle Kısaca Azımsamanın Tanımı

    Azımsamak, bir şeyi olduğundan daha az ve yetersiz görmek anlamına gelir. Azımsamak ile küçümsemek kelimeleri sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da anlamca birbirinden farklıdır. Küçümsemek, miktar belirtmeyen, soyut şeyler için kullanılır. Örneğin ''Birinin başarısını ya da yeteneklerini küçümsemek.'' Sayılabilen somut nesneler ise azımsamak sözcüğüyle ifade edilir. Azımsama ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Azımsama Ne Demek? Örnek Azımsama Cümleleri İle Kısaca Azımsamanın Tanımı

    Günlük hayatta sıklıkla kullanılan azımsama kelimesi ''az'' sözcüğünden türetilmiştir. Bu şekilde türetilen diğer kelimeler: (Küçük - Küçümseme). (Anı -Anımsama.)

    Azımsama Ne Demek?

    Azımsamak, sayıca daha fazla olan bir şeyi daha az zannetmek, bir şeyi yetersiz bulmak demektir.

    Örnek Azımsama Cümleleri Kısaca Azımsamanın Tanımı

    Azımsamanın bir diğer anlamı, bir kişiyi davranışları ya da sözleri nedeniyle beğenmemek demektir. Sadece somut ve maddi şeyler için azımsamak kelimesi kullanılabilir.

    Örnek Cümleler:

    1- Tekrar göz attığımda kitaplarının azımsadığımdan daha fazla olduğunu gördüm.

    2- Rakip takımın kazandığı kupaları azımsamamalı ve maça ona göre hazırlanmalıyız.

    3- Bence bu depodaki eşyaları hiç ama hiç azımsamayın.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünyanın gözü önünde sahaya atlamıştı! YouTuber'ın cezası belli oldu

    Dünyanın gözü önünde sahaya atlamıştı! YouTuber'ın cezası belli oldu

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Çağatay Öztürk kimdir? Jigolo çetesi iddiası! Çağatay Öztürk kaç yaşında?

    Çağatay Öztürk kimdir? Jigolo çetesi iddiası! Çağatay Öztürk kaç yaşında?

    Sıradaki Haber