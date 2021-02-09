09.02.2021 - 12:54 |
Azımsama Ne Demek? Örnek Azımsama Cümleleri İle Kısaca Azımsamanın Tanımı
Azımsamak, bir şeyi olduğundan daha az ve yetersiz görmek anlamına gelir. Azımsamak ile küçümsemek kelimeleri sık sık birbirlerinin yerine kullanılsa da anlamca birbirinden farklıdır. Küçümsemek, miktar belirtmeyen, soyut şeyler için kullanılır. Örneğin ''Birinin başarısını ya da yeteneklerini küçümsemek.'' Sayılabilen somut nesneler ise azımsamak sözcüğüyle ifade edilir. Azımsama ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan azımsama kelimesi ''az'' sözcüğünden türetilmiştir. Bu şekilde türetilen diğer kelimeler: (Küçük - Küçümseme). (Anı -Anımsama.)
Azımsama Ne Demek?
Azımsamak, sayıca daha fazla olan bir şeyi daha az zannetmek, bir şeyi yetersiz bulmak demektir.
Örnek Azımsama Cümleleri Kısaca Azımsamanın Tanımı
Azımsamanın bir diğer anlamı, bir kişiyi davranışları ya da sözleri nedeniyle beğenmemek demektir. Sadece somut ve maddi şeyler için azımsamak kelimesi kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- Tekrar göz attığımda kitaplarının azımsadığımdan daha fazla olduğunu gördüm.
2- Rakip takımın kazandığı kupaları azımsamamalı ve maça ona göre hazırlanmalıyız.
3- Bence bu depodaki eşyaları hiç ama hiç azımsamayın.