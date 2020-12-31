Aziz İsminin Anlamı Nedir? Aziz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Aziz ismi istatiksel oranda bakıldığında Türkiye'de ortalama olarak kullanılan bir isimdir.



Aziz İsmi Ne Demek?



Aziz ismi Arapça kökenli olup Türkçe bir isimdir. Dört harften meydana gelmektedir. Türkiye'de doğmuş erkek çocuklarına ebeveynler tarafından özenle seçilerek ve sıklıkla koyulan bir isimdir. Müslümanlar çocuklarına isim verirken o ismin anlam ve manasına çok dikkat ederler.



Aziz ismi Kuranı kerimde geçen Allah'ın 99 isminden birisidir. Aziz ismi kuranda geçmesi hasebiyle ebeveynler tarafında çocuklarına düşünmeden verdikleri bir isimdir. Aziz isminin manası Allah'ın izzetli kıldığı, mümin, ermiş, eren anlamlarına gelmektedir.



Aziz İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Müslümanlar Türkiye'de erkek çocuklarına isim verirken bu verecekleri ismin kuranda geçip geçmediğine çok özen gösterirler. Kuranı kerimde geçen isimleri daha fazla tercih ederler. Aziz ismi Kuran-ı Kerim'de geçen bir isim olup Allah-ü Teala'nın 99 isimlerinden bir tanesidir. Kuran'ı Kerim'de geçmesi bu ismi tercih edilebilir kılmaktadır. Ancak bunun yanı sıra anlamının güzelliği de bu ismin anne ve babalar tarafından tercih edilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bu sebeplerden ötürü Aziz ismi Türkiye'de erkeklere sıklıkla verilen bir isim olmaktadır.