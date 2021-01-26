Azize İsminin Anlamı Nedir? Azize Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Azize ismini taşıyan kişilerin öne çıkan bazı baskın özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bu özelliklerin başında ise yolun en son şeridinde araba kullanmayı sevmeleri ve sokakta dahi gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih eden kişilikleriyle tanınırlar. Azize ismine sahip kişiler yüksek standartlara sahip olup, lüksü oldukça fazla seven insanlar olarak bilinirler. Ayrıca son derece sevecen ve sempatik olan kişilikleriyle de öne çıkan insanlardır.

Azize Ne Demek?

Yeni doğan yahut yeni doğacak olan bebeğine Azize ismini verecek olanların pek çoğu için Azize ne demek sorusunun cevabı oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu yüzden de ismin anlamını öğrenmek için özellikle de online platformlarda araştırma yapmaya yönelmektedirler.

Azize ismi " Ermiş kadın " kadın demektir. Taşımakta olduğu bu anlam bakımından da kız bebekler için tercih edilebilecek en uygun isimler arasında yerini almaktadır.

Azize İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Azize ismiyle alakalı olarak en fazla araştırma sebebi olan konulardan biri de bu ismin Kur'an’da geçiyor olan isimler arasında yerini alıp almadığı olmaktadır. Bu konuda araştırma yapanların büyük bir çoğunluğunu bebeğine Kur'an’dan isim vermek isteyenler oluşturmaktadır. Ancak Azize ismi Kur'an’da geçen isimler arasında yer almıyor.

Bazı anne baba adayları için ismin Kur'an’dan geçiyor olması oldukça büyük anlam taşımaktadır. Fakat bir bebeğe seçilecek olan isim konusunda en fazla dikkat edilmesi gereken konu, bebeğe verilecek olan ismin güzel anlam taşıyor olmasıdır. Kur'an’da geçiyor olsa da güzel anlam içermeyen isimlerin bebeğe verilmesi kesinlikle doğru olmayacaktır.