B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Çevremizde bulunan nesneleri tanımak, etkili ve amacına uygun bir kullanım için oldukça önemlidir. Eşyalara yüklenilmiş olan anlamların sayesinde onların ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Kullandığımız pek çok eşya vardır ve genellikle bunlar belli başlı eşyalardır. Peki, B ile eşya isimleri: B harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte detaylar.
Kültürel anlamda da eşyaların kullanımı insanlar için oldukça önem taşımaktadır. Bu eşyalardan bazıları bisiklet, bilgisayar, bluz gibi ihtiyaçlardır.
B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Bagaj
Baharat takımı
Bağlama
Balata
Bahçe makası
Balyoz
Balta
Bank
Bandana
Banyo dolabı
Bardak
Barut
Barometre
Baskül
Basınçölçer
Bandaj
Baston
Bateri
Batarya
Basketbol topu
Bavul
Battaniye
Bayrak
Bebek bezi
Beslenme çantası
Bere
Bez
Beşik
Bıçkı
Bıçak
Biblo
Biberon
Bidon
Biçerdöver
Bilardo masası
Bilardo topu
Bileklik
Bilgisayar
Bilet
Bilezik
Bilye
Bigudi
Bikini
Bijuteri
Bluz
Blender
Bisiklet
Bobin
Bone
Bomba
Bohça
Boncuk
Bordür
Borazan
Boru
Bornoz
Boya
Boy aynası
Bowling topu
Boyunluk
Böcek ilacı
Broş
Bozuk para
Branda
Bulaşık makinesi
Bulaşıklık
Buji
Buzdolabı
Buzluk
Buldozer
Buz pateni
Büstiyer
Büst
Büyüteç
Bas gitar
Balon
Bulaşık süngeri
Bozuk para
Banyo perdesi
Bot
Bant
Bebek arabası
Çevremizde B harfi ile başlayan belli başlı eşyalar bunlardır. B harfi ile başlayan bu eşyaları, araştırma yaparken, bulmaca çözerken, ödev yaparken, oyun oynarken kullanabilirsiniz.