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    HaberlerEğitim Haberleri B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
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    31.12.2020 - 07:21 |

    B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çevremizde bulunan nesneleri tanımak, etkili ve amacına uygun bir kullanım için oldukça önemlidir. Eşyalara yüklenilmiş olan anlamların sayesinde onların ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Kullandığımız pek çok eşya vardır ve genellikle bunlar belli başlı eşyalardır. Peki, B ile eşya isimleri: B harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte detaylar.

    B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Kültürel anlamda da eşyaların kullanımı insanlar için oldukça önem taşımaktadır. Bu eşyalardan bazıları bisiklet, bilgisayar, bluz gibi ihtiyaçlardır.

    B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Bagaj

    Baharat takımı

    Bağlama

    Balata

    Bahçe makası

    Balyoz

    Balta

    Bank

    Bandana

    Banyo dolabı

    Bardak

    Barut

    Barometre

    Baskül

    Basınçölçer

    Bandaj

    Baston

    Bateri

    Batarya

    Basketbol topu

    Bavul

    Battaniye

    Bayrak

    Bebek bezi

    Beslenme çantası

    Bere

    Bez

    Beşik

    Bıçkı

    Bıçak

    Biblo

    Biberon

    Bidon

    Biçerdöver

    Bilardo masası

    Bilardo topu

    Bileklik

    Bilgisayar

    Bilet

    Bilezik

    Bilye

    Bigudi

    Bikini

    Bijuteri

    Bluz

    Blender

    Bisiklet

    Bobin

    Bone

    Bomba

    Bohça

    Boncuk

    Bordür

    Borazan

    Boru

    Bornoz

    Boya

    Boy aynası

    Bowling topu

    Boyunluk

    Böcek ilacı

    Broş

    Bozuk para

    Branda

    Bulaşık makinesi

    Bulaşıklık

    Buji

    Buzdolabı

    Buzluk

    Buldozer

    Buz pateni

    Büstiyer

    Büst

    Büyüteç

    Bas gitar

    Balon

    Bulaşık süngeri

    Bozuk para

    Banyo perdesi

    Bot

    Bant

    Bebek arabası

    Çevremizde B harfi ile başlayan belli başlı eşyalar bunlardır. B harfi ile başlayan bu eşyaları, araştırma yaparken, bulmaca çözerken, ödev yaparken, oyun oynarken kullanabilirsiniz.

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