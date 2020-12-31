Kültürel anlamda da eşyaların kullanımı insanlar için oldukça önem taşımaktadır. Bu eşyalardan bazıları bisiklet, bilgisayar, bluz gibi ihtiyaçlardır.



B İle Eşya İsimleri: B Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Bagaj

Baharat takımı

Bağlama

Balata

Bahçe makası

Balyoz

Balta

Bank

Bandana

Banyo dolabı

Bardak

Barut

Barometre

Baskül

Basınçölçer

Bandaj

Baston

Bateri

Batarya

Basketbol topu

Bavul

Battaniye

Bayrak

Bebek bezi

Beslenme çantası

Bere

Bez

Beşik

Bıçkı

Bıçak

Biblo

Biberon

Bidon

Biçerdöver

Bilardo masası

Bilardo topu

Bileklik

Bilgisayar

Bilet

Bilezik

Bilye

Bigudi

Bikini

Bijuteri

Bluz

Blender

Bisiklet

Bobin

Bone

Bomba

Bohça

Boncuk

Bordür

Borazan

Boru

Bornoz

Boya

Boy aynası

Bowling topu

Boyunluk

Böcek ilacı

Broş

Bozuk para

Branda

Bulaşık makinesi

Bulaşıklık

Buji

Buzdolabı

Buzluk

Buldozer

Buz pateni

Büstiyer

Büst

Büyüteç

Bas gitar

Balon

Bulaşık süngeri

Bozuk para

Banyo perdesi

Bot

Bant

Bebek arabası

Çevremizde B harfi ile başlayan belli başlı eşyalar bunlardır. B harfi ile başlayan bu eşyaları, araştırma yaparken, bulmaca çözerken, ödev yaparken, oyun oynarken kullanabilirsiniz.