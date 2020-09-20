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    HaberlerEğitim Haberleri Balıkesir Haritası: Balıkesir İlçeleri Nelerdir? Balıkesir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
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    20.09.2020 - 02:22 |

    Balıkesir Haritası: Balıkesir İlçeleri Nelerdir? Balıkesir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Balıkesir Türkiye'nin önemli illerinden biridir. Balıkesir ili denize kıyısı olan bir şehirdir. Bu sebeple de turistlik bir öneme sahiptir. Balıkesir ilinin, ilçeleri ve nüfus bilgilerini bulabilirsiniz

    Balıkesir Haritası: Balıkesir İlçeleri Nelerdir? Balıkesir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Balıkesir kelimesi Bizans imparatoru olan Hadrianus'un av partilerinde kullanmış olduğu Eski Hisar'dan türemiştir. Başka bir söylentiye göre ise balı çok anlamına gelen Balı kesir sözünden gelmektedir.

    Balıkesir Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Balıkesir İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Balıkesir ilinin toplamda 20 adet ilçesi bulunmaktadır. Avşa Adası, Cunda, Gönen, Ayvalık, Edremit, Manyas, Susurluk, Altınoluk gibi ilçeleri turistlik öneme sahiptir. Şehirde zeytincilik ön plandadır. Bunun yanında yerel halk hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sürdürmektedir.

    Tarım yapılan ovalar şu şekildedir; Balıkesir Ovası, Susurluk Ovası, Edremit Ovası ve Gönen Ovası. Şehirde tarımın çok gelişmiş olması nedeni ile Tarım endüstrisi oldukça gelişmiştir. Şehirde konserve üretimi, kolonya üretimi, zeytincilik, sabun üretimi, bitki çayı üretimi, zeytinyağı üretimi çok sık yapılmaktadır.

    Balıkesir İl Nüfusu Ne Kadar?

    Balıkesir ilinin nüfusu yıllara göre şu şekildedir;

    2007 yılında 1.118.313

    2008 yılında 1.130.276

    2009 yılında 1.140.085

    2010 yılında 1.152.323

    2011 yılında 1.154.314

    2012 yılında 1.160.731

    2013 yılında 1.162.761

    2014 yılında 1.189.057

    2015 yılında 1.186.688

    2016 yılında 1.196.176

    2017 yılında 1.204.824

    2018 yılında 1.226.575

    2019 yılında 1.228.620'dir.

    Balıkesir İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Balıkesir ilinin ilçeleri şu şekildedir;

    Ayvalık

    Altıeylül

    Bandırma

    Balya

    Burhaniye

    Bigadiç

    Edremit

    Dursunbey

    Gömeç

    Erdek

    Havran

    Gönen

    Karesi

    İvrindi

    Manyas

    Kepsut

    Savaştepe

    Marmara

    Susurluk

    Sındırgı

    Balıkesir'de Gezilebilecek Yerler

    Balıkesir şehri turistik bir şehir olması sebebi ile gezilecek pek çok yeri bulunmaktadır. Şehrin sahilleri olduğu için özellikle yaz aylarında çok fazla turist çeker. Balıkesir'de gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir;

    Kaz Dağları

    Manyas Kuş gölünün kuzey doğusunda bulunan Kuş cenneti milli parkı

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Hasanboğuldu ve Sütüven şelaleleri

    Sarımsaklı ilçesindeki Badavut

    Balıkesir merkezinde bulunan Ulusal Fotoğraf Müzesi

    Cunda (Alibey) Adası

    Akçay

    Sarımsaklı Plajı

    Şeytan Sofrası

    Çanakkale-İzmir yolunda bulunan Altınoluk

    Bunun yanında Balıkesir şehrinin höşmerim tatlısı da oldukça meşhurdur. Balıkesir ilinin bor madenleri de ünlüdür. Türkiye'deki bor rezervlerinin %60'ı bu ilimizde bulunmaktadır.

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