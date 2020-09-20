Balıkesir Haritası: Balıkesir İlçeleri Nelerdir? Balıkesir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Balıkesir Türkiye'nin önemli illerinden biridir. Balıkesir ili denize kıyısı olan bir şehirdir. Bu sebeple de turistlik bir öneme sahiptir. Balıkesir ilinin, ilçeleri ve nüfus bilgilerini bulabilirsiniz
Balıkesir kelimesi Bizans imparatoru olan Hadrianus'un av partilerinde kullanmış olduğu Eski Hisar'dan türemiştir. Başka bir söylentiye göre ise balı çok anlamına gelen Balı kesir sözünden gelmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Balıkesir İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Balıkesir ilinin toplamda 20 adet ilçesi bulunmaktadır. Avşa Adası, Cunda, Gönen, Ayvalık, Edremit, Manyas, Susurluk, Altınoluk gibi ilçeleri turistlik öneme sahiptir. Şehirde zeytincilik ön plandadır. Bunun yanında yerel halk hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sürdürmektedir.
Tarım yapılan ovalar şu şekildedir; Balıkesir Ovası, Susurluk Ovası, Edremit Ovası ve Gönen Ovası. Şehirde tarımın çok gelişmiş olması nedeni ile Tarım endüstrisi oldukça gelişmiştir. Şehirde konserve üretimi, kolonya üretimi, zeytincilik, sabun üretimi, bitki çayı üretimi, zeytinyağı üretimi çok sık yapılmaktadır.
Balıkesir İl Nüfusu Ne Kadar?
Balıkesir ilinin nüfusu yıllara göre şu şekildedir;
2007 yılında 1.118.313
2008 yılında 1.130.276
2009 yılında 1.140.085
2010 yılında 1.152.323
2011 yılında 1.154.314
2012 yılında 1.160.731
2013 yılında 1.162.761
2014 yılında 1.189.057
2015 yılında 1.186.688
2016 yılında 1.196.176
2017 yılında 1.204.824
2018 yılında 1.226.575
2019 yılında 1.228.620'dir.
Balıkesir İlinin İlçeleri Nelerdir?
Balıkesir ilinin ilçeleri şu şekildedir;
Ayvalık
Altıeylül
Bandırma
Balya
Burhaniye
Bigadiç
Edremit
Dursunbey
Gömeç
Erdek
Havran
Gönen
Karesi
İvrindi
Manyas
Kepsut
Savaştepe
Marmara
Susurluk
Sındırgı
Balıkesir'de Gezilebilecek Yerler
Balıkesir şehri turistik bir şehir olması sebebi ile gezilecek pek çok yeri bulunmaktadır. Şehrin sahilleri olduğu için özellikle yaz aylarında çok fazla turist çeker. Balıkesir'de gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir;
Kaz Dağları
Manyas Kuş gölünün kuzey doğusunda bulunan Kuş cenneti milli parkı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Hasanboğuldu ve Sütüven şelaleleri
Sarımsaklı ilçesindeki Badavut
Balıkesir merkezinde bulunan Ulusal Fotoğraf Müzesi
Cunda (Alibey) Adası
Akçay
Sarımsaklı Plajı
Şeytan Sofrası
Çanakkale-İzmir yolunda bulunan Altınoluk
Bunun yanında Balıkesir şehrinin höşmerim tatlısı da oldukça meşhurdur. Balıkesir ilinin bor madenleri de ünlüdür. Türkiye'deki bor rezervlerinin %60'ı bu ilimizde bulunmaktadır.