Balıkesir Haritası: Balıkesir İlçeleri Nelerdir? Balıkesir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Balıkesir kelimesi Bizans imparatoru olan Hadrianus'un av partilerinde kullanmış olduğu Eski Hisar'dan türemiştir. Başka bir söylentiye göre ise balı çok anlamına gelen Balı kesir sözünden gelmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Balıkesir İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Balıkesir ilinin toplamda 20 adet ilçesi bulunmaktadır. Avşa Adası, Cunda, Gönen, Ayvalık, Edremit, Manyas, Susurluk, Altınoluk gibi ilçeleri turistlik öneme sahiptir. Şehirde zeytincilik ön plandadır. Bunun yanında yerel halk hayvancılık ve tarım ile geçimlerini sürdürmektedir.



Tarım yapılan ovalar şu şekildedir; Balıkesir Ovası, Susurluk Ovası, Edremit Ovası ve Gönen Ovası. Şehirde tarımın çok gelişmiş olması nedeni ile Tarım endüstrisi oldukça gelişmiştir. Şehirde konserve üretimi, kolonya üretimi, zeytincilik, sabun üretimi, bitki çayı üretimi, zeytinyağı üretimi çok sık yapılmaktadır.



Balıkesir İl Nüfusu Ne Kadar?



Balıkesir ilinin nüfusu yıllara göre şu şekildedir;

2007 yılında 1.118.313

2008 yılında 1.130.276

2009 yılında 1.140.085

2010 yılında 1.152.323

2011 yılında 1.154.314

2012 yılında 1.160.731

2013 yılında 1.162.761

2014 yılında 1.189.057

2015 yılında 1.186.688

2016 yılında 1.196.176

2017 yılında 1.204.824

2018 yılında 1.226.575

2019 yılında 1.228.620'dir.

Balıkesir İlinin İlçeleri Nelerdir?



Balıkesir ilinin ilçeleri şu şekildedir;

Ayvalık

Altıeylül

Bandırma

Balya

Burhaniye

Bigadiç

Edremit

Dursunbey

Gömeç

Erdek

Havran

Gönen

Karesi

İvrindi

Manyas

Kepsut

Savaştepe

Marmara

Susurluk

Sındırgı

Balıkesir'de Gezilebilecek Yerler



Balıkesir şehri turistik bir şehir olması sebebi ile gezilecek pek çok yeri bulunmaktadır. Şehrin sahilleri olduğu için özellikle yaz aylarında çok fazla turist çeker. Balıkesir'de gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir;

Kaz Dağları

Manyas Kuş gölünün kuzey doğusunda bulunan Kuş cenneti milli parkı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Hasanboğuldu ve Sütüven şelaleleri

Sarımsaklı ilçesindeki Badavut

Balıkesir merkezinde bulunan Ulusal Fotoğraf Müzesi

Cunda (Alibey) Adası

Akçay

Sarımsaklı Plajı

Şeytan Sofrası

Çanakkale-İzmir yolunda bulunan Altınoluk

Bunun yanında Balıkesir şehrinin höşmerim tatlısı da oldukça meşhurdur. Balıkesir ilinin bor madenleri de ünlüdür. Türkiye'deki bor rezervlerinin %60'ı bu ilimizde bulunmaktadır.