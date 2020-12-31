Banu İsminin Anlamı Nedir? Banu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Her ne kadar Banu ismi günümüzde çok yaygın olsa bile anlamı tam bilinmez. Birden fazla anlamı ile ön plana çıkan bu güzel isim, aynı zamanda Farsça kökeni sahiptir. Bu köken üzerinden Türkçede Uzun yıllardan bu yana kız çocuklar için isim olarak kullanılan bir ad olarak öne çıkıyor.



Banu Ne Demek?



Birçok anne ve baba Banu isminin anlamı konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Bu bağlamda böylesi güzel bir ismin değişik manaları olduğunu dile getirmek mümkün.



- Kadın, hatun ve hanım

- Kraliçe, prenses

- Gelin

- Şarap ya da Gülsuyu gibi içeceklerin şişesi

- Hanımefendi



Görüldüğü üzere Banu ismini birçok farklı anlamı bulunur. Özellikle sunduğu anlamlar ile beraber kız çocukları için verilebilecek en hoş isimlerden biri olarak da dile getirilebilir.



Banu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak Banu isminin Kur'an'da geçip geçmediği geliyor. Banu ismi Kur'an'da yer almaz. Farklı anlamları ve hoş, naif okunuşu ile beraber Banu ismini minik yavrunuz için listeye ekleyebilirsiniz.