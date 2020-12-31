Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Barış ismi, insanlar arasında güzellik, huzur, esenlik ifade eden bir erkek ismidir. Ebeveynler erkek çocuklarına isim verirken Barış ismini çok sık tercih eder.



Barış İsmi Ne Demek?



Barış ismi Türkçe bir isimdir. 5 harften meydana gelir. Türkiye'de kullanılan, Türkiye'de doğmuş erkek çocuklarına ebeveynleri tarafından sıklıkla koyulan, uygun görülen bir isimdir. Barış isminin kullanım sıklığı matematiksel olarak verilere döküldüğünde Türkiye'de her 733 kişiden birinin ismi Barış olarak ortaya çıkmaktadır. Barış ismi anlamı güzelliklerle dolu olan bir isimdir.



Barış ismi anlamı da güzelliklerle dolu olan bir isim olduğundan da bu tercih sıklığındaki büyüklüğe bu da neden olabilmektedir. Barış isminin anlamı, iki insanın, ülkenin ya da birbirine düşman olan herhangi bir şeyin aralarını düzeltmesidir. Düşmanlığın bitmesidir. Kötülükten, kavgalardan, savaşlardan uzak durma, kurtulmaktır. Uyum, birlik, bütünlük içinde olmaktır. Sessizlik ve huzur dolu bir biçimde yaşamaktır.



Barış İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Türkiye'de ebeveynler çocuklarına isim verirken bu ismin Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediğine önem verirler. Kuran'da geçen isimleri daha çok tercih ederler. Ancak Barış ismi Kuran'da geçmeyen bir isimdir.