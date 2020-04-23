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    23.04.2020 - 16:45 |

    Barista Ne Demek? Barista Olmak Ve Barista Garson Nedir?

    Bir meslek olarak ele alınacak barista kelimesi, son dönemlerde en merak edilen ve yaygın sözcükler arasında yer alır. Özellikle kafelerde ve bu gibi farklı mekanlarda duyulan sözcüklerden biridir. Peki, barista ne demek? Barista olmak ve barista garson nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

    Barista Ne Demek? Barista Olmak Ve Barista Garson Nedir?

    Barista kelimesinin bir meslek olarak anlam ifade ettiğini söylemek mümkün. Özellikle kahve dükkanında profesyonel kahve ekipmanları eşliğinde, farklı kahveler hazırlayarak sunan kişilere verilen isimdir.

    Barista Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Dışarı çıkıldığı zaman pek çok kafe önünde barista kelimesi ile karşılaşmak mümkün. İtalyanca kökenli bir kelime olarak öne çıkan barista, kökeni alkollü ve alkolsüz servis yapan kişi ya da barmen üzerinden gelmektedir. Dünya bazında ise espresso bazlı kahveleri hazırlayan ve satan kişiler adına kullanılır.

    Bu bağlamda barista olmak farklı kahve çeşitlerinin sunumunu gerçekleştiren bir mekanda bulunmak anlamına gelmektedir. Aynı şekilde barista garson ise bu kahveleri özel kahve ekipmanları hazırlayıp servis eden kişiler adına ele alınmaktadır. Günümüzde bir meslek haline gelmiş ve bu isim üzerinden anılan bir tabirdir.

     

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