Bartın Haritası: Bartın İlçeleri Nelerdir? Bartın İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Bartın nüfusu ilçelerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemizdeki illere kıyasla nüfusu az olan illerimiz arasında yer almaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



Bartın'ın Kaç İlçesi Vardır?



Bartın ülkemizde yer alan Karadeniz bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Diğer illere göre daha küçük olan Bartın ilinin toplamda 4 ilçesi bulunmaktadır. Bartın'a bağlı olan 4 ilçe dışında 50 mahalle ve 263 köy bulunmaktadır.



Bartın doğa harikası bir yer olup pek çok turistin ilgisini çeken bir şehrimizdir. Her yıl sayısız turisti misafir etmektedir. Ayrıca Bartın Turizm ve kültür elçiliği görevini başarı ile sürdüren illerimizden birisidir.



Bartın Nüfusu Ne Kadar?



Bartın nüfusu çok kalabalık olmasa da tarihi açıdan oldukça önemli bir ilimizdir. Nüfus genellikle Merkez ilçesinde toplanmıştır. Yüz ölçümü 2.076 kilometre kare olan Bartın ilinde her bir kilometre kareye 95 insan düşmektedir. Böylece Bartın ilinin nüfus yoğunluğu 95/km2'dir. Bartın ilinin yıllara göre nüfusu şu şekildedir:



- 2015 yılı Bartın nüfusu 190.708'dir. Erkek nüfusu 94.138 iken kadın nüfusu 96.570 olmaktadır.

- 2016 yılında Bartın ilinin nüfusu 192.389'dur. Erkek nüfusu 95.131 ve kadın nüfusu 97.258'dir.

- 2017 yılında Bartın ilinin nüfusu 193.577'dir. Erkek nüfusu 95.760 ve kadın nüfusu 97.817'dir.

- 2018 yılında Bartın ilinin nüfusu 198.999'dur. Erkek nüfusu 98.913 ve kadın nüfusu 100.086'dır.

​​​​​​​- 2019 yılında Bartın ilinin nüfusu 192.249'dur. Erkek nüfusu 97.908 ve kadın nüfusu 100.341'dir.



Bartın İlçeleri Nelerdir?



Bartın'a bağlı olan 4 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler Amasra ilçesi, Kurucaşile İlçesi, Merkez İlçesi ve Ulus İlçesidir. Bu ilçeler arasında nüfusu en fazla olan ilçe 155.765 ile Merkez ilçesidir. Ardından Ulus ilçesi 27.712 ile ikinci olarak gelmektedir. Amasra ilçesi nüfusu 14.151 ve Kurucaşile nüfusu 6.621'dir. Böylece nüfus olarak en küçük ilçe Kurucaşile İlçesi olmaktadır.