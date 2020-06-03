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    HaberlerEğitim Haberleri Başarılı beyinlere Türkiye’de eğitim daveti
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Başarılı beyinlere Türkiye’de eğitim daveti

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında eğitim görüp Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklulara yönelik bir dizi yeni kararlar aldıklarını hatırlattı.

    Başarılı beyinlere Türkiye’de eğitim daveti

     

    Bu kapsamda üniversiteye girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtın kaldırıldığını kaydeden Saraç, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkân tanındığını belirtti. İlk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de imkânlar sunulduğunu söyleyen Saraç, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş imkânı sağlandığını, şartları sağlayan ve dileyen öğrencilerin açıköğretim programlarına geçebileceklerini vurguladı.

    Saraç, ayrıca salgın nedeniyle Türk üniversitelerinin yurt dışındaki üniversitelerle açtıkları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurt dışına gitmek istemeyenler için uzaktan öğretim, Türkiye’de kayıtlı oldukları üniversitede eğitim alabilme, derslerin yurt dışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu üniversitedeki eş değer programa geçebilmesi gibi seçenekler sunduklarının altını çizdi.

    Saraç, uluslararası öğrenci adaylarının ön kayıt yaptırabileceğini, başvuru ve kayıt sürecinin 15 Aralık’a kadar uzatıldığını söyledi. Yurt dışındaki öğrencileri Türkiye’de eğitim almaya davet eden Saraç, Yeni YÖK’ün başlattığı Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında, 5 yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısının 180 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

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