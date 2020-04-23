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    HaberlerEğitim Haberleri Başbaşa Nasıl Yazılır? Baş Başa Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Başbaşa Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:17 |

    Başbaşa Nasıl Yazılır? Baş Başa Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Başbaşa Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazım noktasında en çok merak edilen kelimeler arasında baş başa geliyor. Bu Kelimenin doğru yazımını öğrenmek isteyen pek çok kişi TDK üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, başbaşa nasıl yazılır? Baş başa TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Başbaşa kelimesinin doğru yazılışı hakkında detaylar.

    Başbaşa Nasıl Yazılır? Baş Başa Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Başbaşa Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçede bazı sözcük öbekleri bir arada kullanılır ya da ayrı şekilde değerlendirilir. Pek çok kişi ise bu kelimeler hakkında yazım noktasında hatalar yapabilmektedir. En merak edilen sözcüklerden biri olarak ise baş başa kelimesi gelmektedir.

    Baş Başa TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre ele alındığında bu Kelimenin doğru ve yanlış yazımı gösterilmektedir.

    Baş başa (doğru yazılışı)

    Başbaşa (yanlış yazılışı)

    Bu doğrultuda baş başa kelimesini ayrı şekilde yazabilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    Baş Başa Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Baş başa kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı noktasında örnekler ile anlatmak mümkün.

    ‘’Artık baş başa kaldık’’
    ‘’Biraz baş başa vakit geçirelim’’

    Baş Başa Nedir?

    Baş başa kelimesi beraberce veya birlikte anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Özellikle bir kişiyle beraber zaman geçirme şeklinde anlatılır.

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