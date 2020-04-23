Başbaşa Nasıl Yazılır? Baş Başa Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Başbaşa Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türkçede bazı sözcük öbekleri bir arada kullanılır ya da ayrı şekilde değerlendirilir. Pek çok kişi ise bu kelimeler hakkında yazım noktasında hatalar yapabilmektedir. En merak edilen sözcüklerden biri olarak ise baş başa kelimesi gelmektedir.



Baş Başa TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK’ya göre ele alındığında bu Kelimenin doğru ve yanlış yazımı gösterilmektedir.



Baş başa (doğru yazılışı)



Başbaşa (yanlış yazılışı)



Bu doğrultuda baş başa kelimesini ayrı şekilde yazabilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



Baş Başa Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Baş başa kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı noktasında örnekler ile anlatmak mümkün.



‘’Artık baş başa kaldık’’

‘’Biraz baş başa vakit geçirelim’’



Baş Başa Nedir?



Baş başa kelimesi beraberce veya birlikte anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Özellikle bir kişiyle beraber zaman geçirme şeklinde anlatılır.