Başyapıt Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Baş Yapıt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Başyapıt iki kelime olan baş ve yapıt kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan en değerli üretilmiş eser anlamına gelen kelimedir.



Başyapıt Nasıl Yazılır?



Başyapıt kelimesinin doğru yazılışı baş ve yapıt kelimelerinin birleşik halde yazımı şeklinde olmaktadır.



TDK 'ya Göre Başyapıt Kelimesi Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre başyapıt kelimesinin doğru yazılışı başyapıt şeklinde birleşik olmaktadır. Yazım yanlışı ise baş yapıt kelimelerinin ayrı halde yazımı ile olmaktadır. Baş kelimesi ilk öncelikli anlamında kullanılmakta yapıt ise yapılan eser anlamına gelmektedir. İki kelimenin anlam bütünlüğü sağlanabilmesi için bir arada yazımı başyapıt şeklinde olmaktadır. Kelimelerin söylenişinde baş kelimesinin belirtilerek söylenmesi nedeniyle kelime yazımında hatalar oluşmaktadır. Hataları önlemek için bir arada birleşik yazılışa dikkat etmek gerekmektedir.