Bayburt Nerede, Hangi Bölgede? Bayburt'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Eski Kafkas dillerinden birisi olan Bayburt ili Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz arasında kara yolu bağlantısı sağlamaktadır. Eski bir yerleşim yeri olan Bayburt ili içerisinde farklı uygarlıklara ait kalıntılar bulunmaktadır.



Bayburt Nerede?



Karadeniz Bölgesinin iç bölgelerinden birisi olan Bayburt ilinin Kuzeyinde Trabzon, doğusunda Erzurum ilimiz bulunmaktadır. Ayrıca güneyinde Erzincan ili bulunan Bayburt ili Doğu Karadeniz bölgesinde yer almaktadır.



Bayburt Hangi Bölgede?



Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde yer almaktadır. Konum olarak Doğu Karadeniz Bölgesindedir. İklim tipi Doğu Anadolu'nun karasal iklimine sahiptir.



Bayburt'un Kaç İlçesi Var?



Bayburt ili ülkemizde yüz ölçümü olarak en küçük illerimizden birisidir. Toplamda nüfus olarak 84.843 nüfusa sahip olan Bayburt ilinin en kalabalık ilçesi Merkez’idir. Merkez ilçesi dışında Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri de yer almaktadır. Böylece toplamda 3 adet ilçesi bulunmaktadır.



Bayburt İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Bayburt ili ülkemizin en az nüfusuna sahip illerinden birisidir. En küçük illerimizden birisi olan Bayburt ilinin Merkez, Demirözü ve Aydıntepe olmak üzere 3 ilçesi bulunmaktadır. Bayburt ilinin ilçelere göre nüfus dağılımları şu şekildedir;



Merkez İlçesi: 68.771

Demirözü İlçesi: 9.247

Aydıntepe İlçesi: 6.825