Beden Ölçüsü Hesaplama Nasıl Yapılır? Boy Ve Kilo İle Beden Ölçüsü Hesaplama

İnsan kilosu hastalık riskleri açısından en önemli risk faktörlerinden birisini oluşturur. Kişinin boyunun ve kilosunun birbiri ile uyum içerisinde olması gerekir.

Beden Ölçüsü Hesaplama Nasıl Yapılır?

Beden ölçüsü hesaplama ve bunun sonucunu bilme insanlar için önemlidir. Bunun sebebi kişinin vücut hatlarının normal bir düzeyde olması birçok hastalığı o insanın vücudundan uzak tutacak güce sahip bir vücudu olduğunu kanıtlar. Bunun yanı sıra kişiler bu hesaplamayı yaptıktan sonra sonuca göre hayatlarını şekillendirir.

Eğer sonuç normalin üstündeyse buna göre bir beslenme ve egzersiz programı hazırlar ve normal ölçülere inmek adına emek sarf eder. Beden ölçüsü hesaplama için önemli olan iki unsur boy ve kilodur. Kişinin bunları bilmesi ve buna göre bir yol sarf etmesi gerekir.

Boy ve Kilo ile Beden Ölçüsü Hesaplama

İnsanların beden ölçüsü boy ve kilo aracılığı ile hesaplanır. Kişinin boyu ve kilosu bu konuda önem arz eden iki unsurdur. Bu hesaplamayı her birey kendisi yapabilir. Profesyonel bir destek almasına gerek yoktur. Kişinin 4 işlem bilmesi, az biraz matematik bilgisi hesaplama için yeterlidir. Bu hesaplama kişinin kilosunun boyunun karesine bölümü ile ortaya çıkar. Eğer 24 ve altı çıkarsa kişi normal ölçülerinde demektir. 30 üzerinde çıkar ise büyük bir risk altında olduğunu gösterir.