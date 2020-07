Belirtili İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Örnek Cümleler İle İsim Tamlaması Konu Anlatımı

Belirtili isim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşmaktadır. Belirtili isim tamlamasında belirsizlik bulunmaz.



Belirtili İsim Tamlaması Nedir?



Belirtili isim tamlamaları iki isimden oluşmaktadır. Birinci isim, ikinci ismin neye ve kime ait olduğunu belirtir. Birinci isme tamlayan, ikinci isme tamlanan denmektedir. Tamlayanlar ilgi eki yani -in ekini alır iken tamlananlar ise iyelik eki olan -i ekini almaktadır. Belirtili isim tamlamalarının bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır:



- Birinci isim her zaman ''-in, -ın, -ün, un'' eklerinden birini alırlar.

- İkinci isim ise ''-ı, -i, -u, -ü'' eklerinden birini alırlar.

- Birinci isim sesli biter ise her zaman kaynaştırma harfi olan ''n'' harfini alır.

- İkinci isim sesli ile bitiyor ise her zaman ''s'' kaynaştırma harfini alır.

- Bu kurallara uymayan bir kelime vardır. Su kelimesi tamlayan veya tamlanan ise her zaman ''y'' kaynaştırma harfini alır.

- Belirtili isim tamlamalarının arasına birkaç kelime girebilir.

- Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Bu durum şiirlerde ve konuşma dillerinde gerçekleşir.



Belirtili isim Tamlaması Nasıl Bulunur?



İsim tamlamaları 4 çeşide ayrılmaktadır. Bunlar; belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır. İsim tamlamaları çeşitlerinden olan belirtili isim tamlaması tamlayanın ilgi eki, tamlananın ise iyelik eki aldığı tamlamalardır.



Belirtili isim tamlamalarını cümle içerisinde bulmak oldukça kolaydır. Özellikle tamlayan eki ve tamlanan eklerine bakılabilir. Bunun dışında tamlanana ''kimin, neyin'' soruları ile tamlayan bulunabilir. Ayrıca tamlayan tamlananın kime ve neye ait olduğunu bildirmektedir.



Örnek Cümleler İle isim Tamlaması Konu Anlatımı



Belirtili isim tamlaması bir tamlayan ve bir tamlanandan oluşmaktadır. Burada tamlayan tamlananın nete ait olduğunu kesin bir dille belirtir.



Belirtili isim tamlamaları cümle içerisinde çok sıklıkla kullanılır. İki isimden oluşan belirtili isim tamlamalarına örnekler şu şekilde verebiliriz:



- Kitabın yaprağı yırtılmış.

Bu cümlede kitabın yaprağı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayan kitabın kelimesidir. Tamlanan ise yaprağı kelimesidir.



- Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Burada yalancının mumu belirtili isim tamlamasıdır. Yalancının kelimesi tamlayan iken mumu kelimesi tamlanandır.