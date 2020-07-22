Bep Planı Nedir, Nasıl Hazırlanır? Bep Planı Hazırlamanın İncelikleri

Genel açıdan bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak bilinen bep, çocuklar için hazırlanan özel bir program olarak öne çıkıyor. Bu program bireysel açıdan gelişim düzeyini artırmak ve belli başlı konular üzerinden daha yetkin bir hale gelmek amaçla ele alınmaktadır. Bu sebepten dolayı pek çok aile tarafından önemsenen ve uygulanan yöntemler arasında yer almaktadır.

Bep Planı Nedir?

Özel eğitim gereken bireyler adına ele alınmış olan, aile tarafından onaylanmış eğitimler bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak bilinmektedir. Özel olarak geliştirilmiş bu programlar çocukların zihinsel ve fiziksel gelişim düzeyini artırmak amaçlı ele alınmaktadır. Hedeflenen amaçlara üzerinden verilecek ve bireye destek sağlayacak geliştirilmiş özel programlar bütünü olarak söylenebilir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar adına bu program günümüzde sayılı kanun üzerinden bir mecburiyet haline gelmiş durumda.

Bep Planı Nasıl Hazırlanır?

Pek çok insan bireyselleştirilmiş eğitim programı nasıl hazırlanır merak etmektedir. Bu programın hazırlanması için oluşturulmuş özel 7 temel aşama yer almaktadır. Aşamalar tamamen kanun üzerinden belirlenmiş unsurlar ele alınmak suretiyle uzmanlar tarafından gerçekleşir. Bu doğrultuda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi söz konusu olan aşamaları ele alır ve detaylı şekilde hazırlar. Böylece geliştirilmesi ile beraber uygulanması ve değerlendirilmesi noktasında birim, süreçte birebir olarak doğrudan yer alır. Bu sayede öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ve gereksinim duyulan tüm unsurlar birim bünyesinde etkin şekilde kullanılır.

Bep Planı Hazırlamanın İncelikleri

7 temel aşama ele alınmak suretiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uzman birim bünyesinde hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda uzmanların hassas bir çalışma doğrultusunda eğitimin inceliklerini ele almak suretiyle işlemleri yerine getirmesi büyük öneme sahiptir.

- Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak olan ekibin kurulması,

- Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi aşaması,

- Çocuklar için uygun ortamın hazırlanması ve bu ortam içerisinde verilecek destek hizmetlerin belli olması,

- Uzun ve kısa vadeli dönemlerdeki amaçların belirlenmiş olması,

- Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması,

- Uygun öğretim materyalleri ile beraber öğretim yöntemlerinin ele alınması,

- Eğitimli uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi noktasında sorunlar üzerinden bir çizelge hazırlanması,

Tüm bu maddeler ele alınmak suretiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmakta ve çocuklar için özel bir eğitim sağlanmaktadır.