Berceste Ne Demek? Tdk'ya Göre Berceste Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK üzerinden ele alındığı zaman berceste kelimesi, ‘Edebiyatta güzel, öz, latif, ince anlamlı ve kolayca hatırlanan yapısı sağlam dize veya beyit’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle şiirler için önemli bir yere sahiptir.



Berceste Nedir?



Genel anlamı ile beraber berceste kelimesine bakılacak olursa, ‘Bir şiir içerisindeki en güzel dize ya da beyit’ olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile herhangi bir şiir içerisinde en çok sevilen beyit veya dize bölümü olarak da anlatmak mümkün. Bu konuda geçmişten günümüze ulaşmış pek çok farklı ve önemli berceste bulunmaktadır.



‘’Su uyur düşmen uyur hasta-i Hicran uyumaz’’ Şeyh Galip



‘’Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’’ I. Süleyman



TDK'ya Göre Berceste Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK ya göre berceste kelimesinin anlamı, ‘latif, öz, güzel ve kolayca hatırlanan ince anlamlı, yapısı güçlü dize veya beyit’ şeklinde anlatmak mümkün. Bu konuda geçmişten günümüze kadar gelmiş pek çok farklı önemli berceste bulunmaktadır.



‘’Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin’’ Yahya Kemal Beyatlı



Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Özellikle eski zamanlardaki önemli isimlerin günümüzde öne çıkardığı beyit ya da diziler olarak söylenebilir.