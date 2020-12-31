Berivan İsminin Anlamı Nedir? Berivan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Berivan ismi dilimize Kürtçe dilinden geçmiş olan isimlerden birisi olmaktadır. Diğer bir yandan ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı 34 binin üzerinde olmaktadır. En çok kullanılan kadın isimleri içerisinde ki sırası 255 olurken, son bir yıl içerisinde bebekleri için bu ismi uygun gören kişi sayısı 155 olmaktadır.



Berivan isminin Anlamı Nedir?



Berivan ismi öncelikle Kuzey Afrika'da yer alan şehirlerden birisi olmaktadır. Diğer bir yandan ismin manaları arasında ilk sırayı süt sağan kız anlamı almaktadır. İsmin diğer anlamları içerisinde kayalık yerde yetişen ve çevresinde hiç bir bitkinin yetişmediği bir dağ çiçeği olmaktadır. ismin anlamları içerisinde ki son anlam ise önderlik eden kimse olmaktadır.



Berivan İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Berivan ismi Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan ismin sahip olduğu güzel manaları sayesinde kız bebeklerine verilen isimlerinden birisi olma özelliğini korumaktadır. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan isimlerin içerisinde de yer alan isim olmamaktadır.