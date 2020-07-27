Berlin Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Berlin Antlaşması 93 harbinin ardından imzalanmış olan bir antlaşmadır. Osmanlı imparatorluğunu ise bu antlaşmada Rum kökenli bir diplomat temsil etmiştir.

Berlin Antlaşması Kısaca Özeti

93 harbini kaybeden Osmanlı imparatorluğu bir antlaşma imzalamak zorunluluğuna düşmüştü. Bu antlaşmaya diğer Avrupalı ülkelerde dahil olacaktı. Rusya'nın tek başına hakimiyet sağlaması İngiltere

yani Birleşik Krallığın çıkarlarına aykırı bir durumdaydı. 93 harbinden sonra ise Ayestefonos antlaşması imzalanmak isteniyordu. Bu antlaşma ise Osmanlı imparatorluğunun çıkarları açısından son derece

tersti. Hem Avrupalı devletler hem de Osmanlı imparatorluğu bu antlaşmayı kabul etmedi. Rusya ise savaştan henüz yeni çıkmıştı. Dolayısıyla yeni bir savaşı ise göze alamıyordu.

Avrupalı devletlerin Ayestefonos antlaşmasını reddetmeleri üzerine Rusya bu devletlere yeni bir antlaşma önerdi. İngiltere ise Kıbrıs için Osmanlı İmparatorluğuna bir teklifte bulundu. Teklife göre şartlar

hafifleyecek ve karşılığında ise Kıbrıs İngiltere için bir İngiliz üssü haline gelecekti.

Osmanlı imparatorluğu da bu devleti kabul etmiştir. Ayrıca bunun karşılığında ise Birleşik Krallık yapılacak olan yeni antlaşmada da Osmanlı imparatorluğunun çıkarlarını savunacak ve Osmanlı İmparatorluğunu destekleyecektir. Bu antlaşmaya ise Rusya, Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya'da dahil olmuştur. Yapılan oturumlar neticesinde ise 93 harbinden sonra imzalanan Ayestefonos antlaşması yürürlükten kaldırıldı. Yerine ise yeni yapılan Berlin antlaşması imzalanmış oldu.

Berlin Antlaşması Tarihi

Berlin antlaşması 13 Temmuz 1878 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Berlin Antlaşması Maddeleri (Şartları)

Berlin antlaşması toplam 13 madde içeren bir antlaşmadır. Berlin antlaşmasının maddeleri şu şekildedir;

1) Sırbistan, Romanya ve Karadağ bundan böyle bağımsız devlet olacaktır.

2) Bosna Hersek'in bağımsızlığı geçici bir süre ile Avusturya yönetimine verilecektir.

3) Bulgaristan 3 bölgeye ayrılacak ayrıca Bulgaristan sınırları küçülecektir.

4) Esas olan Bulgaristan bölgesi Osmanlı imparatorluğuna vergi ödeyecek. Ayrıca bu bölge iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan özerk bir bölge konumunda olacaktır.

5) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya verilecektir.

6) Doğu Rumeli bölgesi Osmanlı imparatorluğuna verilecektir. Atanacak olan vali ise mutlaka Hristiyanlık inancına mensup olacaktır.

7) Makedonya Osmanlı imparatorluğuna bırakılacaktır. Fakat bu ancak Islahat ile mümkün olacaktır.

8) Doğu beyazıt Osmanlı imparatorluğuna bırakılacak.

9) Taselya bölgesi taraf olan devletlerin Yunanistan'a ait olduğu tanınacaktır.

10) Kosova Osmanlı imparatorluğuna bağlı olarak kalmaya devam edecektir.

11) Osmanlı imparatorluğu Rusya'ya iki katı vergi ödemeyi kabul edecektir.

12) Osmanlı imparatorluğunun Rusya'ya ödemesi gereken tazminat takside bağlanacaktır.

13) Osmanlı imparatorluğu Doğu Anadolu'da ve Girit'te Islahat yapacaktır.

Berlin Antlaşması Önemi

Berlin antlaşması Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edilen bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı imparatorluğunun en çok toprak kaybettiği bir antlaşma olarak kayıtlara geçmiştir.

Berlin Antlaşması Özellikleri

- Pek çok ülkenin farklı ülkelere bırakılmasını belirtir.

- Ülkelerin ülkeler arasında tazminat verilmesini belirtir.

- İngiltere'nin en çok karlı çıktığı bir antlaşmadır.