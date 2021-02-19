Berrak İsminin Anlamı Nedir? Berrak Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Berrak kökeni Arapça olan ve birçok farklı anlamı bulunan güzel isimler içerisinde yer alıyor. Kız çocukları için kullanılan bu isminin rengi ise pembedir. Hoş bir anlam ve aynı hoşluğa sahip okunuşu üzerinden tercih edilecek kız isimleri içerisinde yer almaktadır.



Berrak Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber ortak şekilde kız çocukları için en hoş hitabı sunan özel isimler içerisinde yer alıyor.



- Duru, saf, bulanık olmayan

- Nurlu

- Şimşek ve Parıltı

- Kulağa hoş gelen ses



Böylesi değişik ve aynı zamanda oldukça hoş anlamları ile beraber, kız çocuğu için değerlendirebileceğiniz etkili bir isimdir. Tabii anlamlarının yanı sıra sunduğu okunuş ve telaffuz etkisinin de çok güzel olduğunu söylemek mümkün.



Berrak İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ebeveynlerin son dönemlerde tercih ettiği en güzel isimlerden biri olarak Berrak ismi öne çıkmış durumda. Birçok aile aynı zamanda bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Berrak ismi Kur'an'da yer almayan bir addır. Listede mutlaka olması gereken ve değerlendirilecek en güzel isimlerden biridir.