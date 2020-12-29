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    HaberlerEğitim Haberleri Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 12:15 |

    Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Berrak kelimesi günümüzde temiz ve duruluğu ifade eden bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan berrak kelimesinin zıt anlamlı diğer bir tanımıyla karşıt anlamlısı olan kelime yahut kelimeleri öğrenerek gerekli yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için berrak zıt anlamlısı nedir? Berrağın zıt anlamı olan kelimeler şeklindeki konu başlıklarını detayları ile birlikte derledik.

    Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Berrak kelimesi günümüzde bulanık olmayan yahut parlak ve gözle sorunsuz bir şekilde güzel görülebilen maddeleri ifade eder. Örneğin temiz görüne su berrak olarak ifade edilmektedir. Berrak kelimesinin taşıdığı anlamın karşıtı olan yani tam zıttı niteliğe sahip durumları ifade eden kelimeye ise zıt anlamlısı denilmektedir.

    Berrağın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlam, ifade edilen durumları anlatan sözcüklerin anlamlarının karşıt olması anlamına gelir. Berrağın zıt diğer bir ifade ile karşıt anlamı olarak kullanılan bir kelime bulunmaktadır. Berrak kelimesinin zıt anlamlısı olan bu kelime ise "bulanık" kelimesidir.

    Bulanık kelimesi, berrak kelimesinin tamamıyla tersi olan durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu durumda berrak kelimesinin zıttı olan durumu ifade eden bulanık kelimesini öğrenmek yararlı olacaktır.

     

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