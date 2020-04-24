Beyan Ne Demek? Tdk'ya Göre Beyan Etmek, Beyanat Ve Beyan Değeri Nedir?

Emlak konutları için büyük öneme sahip olan beyan kelimesinin anlamı ‘Bildirme, söyleme’ şeklinde ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bu anlama sahip olan beyan sözcüğü, özellikle türemiş kelimeleri ile daha farklı olanaklar üzerinden ele alınmakta ve ifadeye imkanı sağlamaktadır.



Beyan Ne Demek?



Bayan kelimesi Türkçe karşılık olarak ‘bildirme, söyleme’ şeklinde tabir edilmektedir. Ancak bu özellikle emlak konusu açısından herhangi bir durum karşısında işlemi bildirme şeklinde öne çıkıyor.



TDK'ya Göre Beyan Etmek, Beyanat ve Beyan Değeri Nedir?



TDK’ya göre beyan etmek kelimesinin anlamı ‘Bildirmek, söylemek, anlatmak ya da ileri sürmek’ gibi anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Bunu bir örnek vererek daha iyi anlamak mümkündür.



‘’Ben zaten bir zemin istiyordum ki efkarımı ondan beyan edeyim.’’ N. F. Kısakürek



Beyan etmek ile beraber TDK’ya göre ayrıca beyanat kelimesi, ‘demeç, bildiri’ anlamı üzerinden ifade edilir. Beyanat aynı zamanda ele alınacak sözleşme ya da farklı belgeler ile beraber emlak konusunda da önemlidir.



Anlamı konusunda TDK’ya göre beyan değeri ise ‘kayıtlı değer’ şeklinde tabir edilmektedir. Özellikle bir gayrimenkul sahibi ya da hissedarları tarafından değerini yasa çerçevesinde beyan etmek olarak da dile getirilebilir.