Beyaz Yaka Nedir? Kimlere Beyaz Yakalı Çalışan Denir?



Beyaz yaka bir tamlamadır. Sıfat tamlaması olarak kullanılsa da anlam bakımından ortaya çok farklı bir sonuç çıkmaktadır. Çünkü mecaz anlamda günlük hayatta kendisine yer bulmuştur.



Beyaz Yaka Nedir?



Beyaz yaka bir sıfattır. Tanımladığı ise insan grubudur. Beyaz yakalı kişiler bir insan grubudur. Özel bir iş yaptıklarından dolayı da onlara beyaz yakalı denmiştir. Farklı yakalı türde insan grupları da bulunmaktadır. Her biri birbirinden farklıdır.



Beyaz Yakalı Çalışan Kime Denir?



Beyaz yakalı çalışan zihin gücünü kullanarak işini yapanlara verilen isimdir. Yani fiziksel güç gerektiren bir işte çalışmaz. Bunun yerine aklını ve zihnini kullanarak istihdam sağlayanlara denir. Beyaz yakalı lakabı da bu tarz işlerde çalışan kişilere denir.