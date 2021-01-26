Beyefendi Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Beyfendi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Beyefendi TDK kurallarına göre yazılışı söyleyişten kaynaklı hataları bulunabilen bir kelimedir. Kelimenin doğru yazılışı tekaffuzundaki hatalardan arındırılarak kullanılması açısından önemlidir.



Beyefendi Nasıl Yazılır?



Beyefendi yazımında olması gereken beyefendi şeklinde bir yazımdır. Yazım yanlışı şeklinde kullanılması ise beyfendi şeklinde olmaktadır.



TDK 'ya Göre Beyefendi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre beyefendi yazılışı bey ve efendi kelimelerinin aralarına kaynaştırma harfi e almaları ile bitişik şekilde yazılmasıyla mümkün olmaktadır. Yazım yanlışında ise beyfendi şeklinde olmaktadır. Bey ve efendi kelimeleri ayrı yazıldığında da yazım yanlışı oluşturmaktadır. Doğru yazımı beyefendi şeklinde kullanılmaktadır. Yazım yanlışlarına sebep olan ise sözlü olarak kullanımda yapılan harf hatalarının yazıya da yansıtılması nedeniyle olmaktadır.