Beykoz’dan online destek

Sınav puanlarını öğrenen binlerce genç üniversite tercihlerini yapacak. Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde başlayan 2020 Tercih ve Tanıtım Günleri’nde adaylar maske, mesafe ve hijyen koşullarının sağlandığı ortamda, yüz yüze üniversite ve tercihler hakkında akademisyen ve uzmanlardan bilgi alabiliyorlar. Bu yıl “Online Tercih Danışmanlığı” hizmetinden de faydalanabilecek adaylar isterlerse üniversitenin ‘WhatsApp Tercih Hattı’ üzerinden de üniversiteler, programlar ve tercihler hakkında bilgi alabilecekler. ‘Online Tercih Danışmanlığı’ hizmeti hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında randevulu olarak yapılıyor. Detaylı bilgi üniversitenin www.beykoz.edu.tr internet adresinde yer alıyor.