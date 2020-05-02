Beynelmilel Ne Demek? Tdk'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu için karşılık olarak Beynelmilel kelimesi, ‘uluslararası’ anlamı taşımaktadır. Genelde Türkçe içerisinde daha çok uluslararası kelimesi kullanılsa bile, eski yazılı kaynaklar ve edebi metinlerde beynelmilel sözü ile karşılaşmak mümkün.



Beynelmilel Ne Demek?



Beynelmilel Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime her ne kadar Türkçe içerisinde yerleşik biçimde bulunsa bile pek fazla kullanılmaz. TDK açısından bakıldığı zaman beynelmilel kelimesinin, ‘uluslararası’ anlamı taşıdığı görünüyor.



‘’Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka milli olduğunu unutmayacağız.’’ O. S. Orhon



TDK'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre beynelmilel kelimesi ile beraber bu kelime üzerinden türemiş farklı sözcükler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde beynelmilelci, ‘Uluslararasıcı’ gibi bir anlam taşımaktadır. Bunu bir örnekle açıklarsak çok daha iyi anlaşılabilir.



‘’Beynelmilelci sosyalizm ve sınıf mücadelesi yoktur.’’ Ç. Altan



Aynı zamanda TDK açısından beynelmilelcilik kelimesi ele alındığı zaman, ‘Uluslararasıcılık’ karşılığı ile ifade edildiği görülüyor. Genel anlamları itibariyle uluslararası ile ilgili olan durumları anlatmak amaçlı cümle içerisinde kullanılır. Özellikle farklı kaynaklarda bu kelime ile karşılaştığınız zaman, anlamı üzerinden cümleyi daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz. Dilerseniz amaca uygun gündelik yaşamda da kullanmanız mümkün.