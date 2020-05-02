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    HaberlerEğitim Haberleri Beynelmilel Ne Demek? Tdk'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    02.05.2020 - 03:56 |

    Beynelmilel Ne Demek? Tdk'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Beynelmilel kelimesi daha çok eski zamanlarda kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime ile karşılaşmak daha çok televizyonda ya da yazılı kaynaklarda mümkündür. Halk arasında yaygın kullanılan bir kelime olmadığını söylemek gerekir. Peki, beynelmilel ne demek? TDK'da beynelmilelci ve beynelmilelcilik kelimesinin anlamı nedir? İşte, detaylar.

    Beynelmilel Ne Demek? Tdk'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu için karşılık olarak Beynelmilel kelimesi, ‘uluslararası’ anlamı taşımaktadır. Genelde Türkçe içerisinde daha çok uluslararası kelimesi kullanılsa bile, eski yazılı kaynaklar ve edebi metinlerde beynelmilel sözü ile karşılaşmak mümkün.

    Beynelmilel Ne Demek?

    Beynelmilel Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime her ne kadar Türkçe içerisinde yerleşik biçimde bulunsa bile pek fazla kullanılmaz. TDK açısından bakıldığı zaman beynelmilel kelimesinin, ‘uluslararası’ anlamı taşıdığı görünüyor.

    ‘’Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka milli olduğunu unutmayacağız.’’ O. S. Orhon

    TDK'da Beynelmilelci Ve Beynelmilelcilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    TDK’ya göre beynelmilel kelimesi ile beraber bu kelime üzerinden türemiş farklı sözcükler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde beynelmilelci, ‘Uluslararasıcı’ gibi bir anlam taşımaktadır. Bunu bir örnekle açıklarsak çok daha iyi anlaşılabilir.

    ‘’Beynelmilelci sosyalizm ve sınıf mücadelesi yoktur.’’ Ç. Altan

    Aynı zamanda TDK açısından beynelmilelcilik kelimesi ele alındığı zaman, ‘Uluslararasıcılık’ karşılığı ile ifade edildiği görülüyor. Genel anlamları itibariyle uluslararası ile ilgili olan durumları anlatmak amaçlı cümle içerisinde kullanılır. Özellikle farklı kaynaklarda bu kelime ile karşılaştığınız zaman, anlamı üzerinden cümleyi daha iyi şekilde idrak edebilirsiniz. Dilerseniz amaca uygun gündelik yaşamda da kullanmanız mümkün.

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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