Beyzanur İsminin Anlamı Nedir? Beyzanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Beyzanur isminin kökeni Arapça olmaktadır. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu isimi kullanan kadın sayısı ise ülkemizde 37 binin üzerinde olmaktır. Diğer bir yandan geçtiğimiz 1 yıl içerisinde bu ismi bebekleri için uygun gören aile sayısı524 olmaktadır.



Beyzanur İsminin Anlamı Nedir?



Kız bebekler için tercih edilebilecek isimlerden birisi olan Beyzanur ismi birden fazla anlamı içerisinde taşımaktadır. Bu anlamların başında ise çok beyaz ve temiz bir yüze sahip olan kimseler olmaktadır. Diğer bir anlamı da nur yüzlü olmaktadır.



İsmin anlamları içerisinde ışık veya nur saçan da bulunmaktadır. İsmin bir diğer anlamına baktığımızda ise en iyisi anlamının bulunduğunu görmekteyiz. Son olarak ismin anlamlarından bir tanesi de güzel, ışıltılı ve parlak kimse olmaktadır.



Beyzanur İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Beyzanur ismi Arapçadan dilimize geçmiş olmasına rağmen Kuran-ı Kerim içerisinde geçmemektedir. Diğer bir yandan sahip olduğu güzel manalar sayesinde caiz olmayan isimlerin arasında da bulunmadığı için bebeklere verilebilmektedir.