BFF Ne Demek? BFF Kısaltmasının Açılımı Nedir?

BFF İngilizce kökenli bir kısaltma olarak ‘Sonsuza dek en iyi arkadaş’ şeklinde tabir edilmektedir. Facebook üzerinden ise BFF kısaltması ‘Siyahın güvenli olmadığı durumlarda yeşil hesabın güvenli olduğu’ tabiri ortaya çıkmaktadır.



BFF Ne Demek?



Facebook içerisinde kişilerin birbirlerine karşı en iyi arkadaş olduklarını dile getiren ve anlatan bir kısaltma olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gençler tarafından kullanılan bu kısaltma, en iyi arkadaşı işaretlemek amaçlı olarak kullanılır. Aynı zamanda en iyisi, en iyi arkadaşlık ve sonsuzluk gibi anlamlara geliyor.



BFF sosyal medya üzerinde son dönemlerde özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan bir kısaltmadır. Herhangi bir başka hesap üzerinden BFF kullanıldığında, o kişinin en iyi arkadaş veya en iyi sırdaş olduğu söylenir. Aynı zamanda birçok farklı anlama sahip olduğu için BFF tüm bu anlamları tek bir çatı altında topladığından kullanılır.