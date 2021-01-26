Bihter İsminin Anlamı Nedir? Bihter Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bihter ismi Farsça kökenli olup bu ismi taşıyan kişilerin öne çıkan bazı önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Son derece duygusal olan insanlar olarak bilinirler. Bu sebeple bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilen kişilerdir.

Bihter Ne Demek?

Bihter isminin anlamı "Daha iyi, en iyi, pek iyi." demektir. Bihter isminin pek çok anne baba adayı tarafından bebeklere verilmesinde bu ismin taşıdığı anlamlar oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi ise hem ismin kulağa hoş gelmesi hem de taşıdığı anlam bakımından tercih edilmesinde bir sakınca arz etmiyor olmasıdır.

Bihter İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Bihter ismini bebeğine vermek isteyen kişilerin en çok merak ettiği konu bu ismin Kur'an’da geçip geçmemesi olmaktadır. Bu merak kişileri önemli ölçüde araştırmaya yöneltmektedir. Özellikle de bebeklerine Kur'an’dan bir isim vermek isteyenler için ayrı bir önem arz eden konuların başında gelmektedir. Ancak Bihter ismi Kur'an’da geçmez. Fakat Bihter ismi taşıdığı anlam itibari ile herhangi bir olumsuz durum barındırmamaktadır. Çünkü Bihter isminin özellikle de taşımakta olduğu anlam güzelliği bakımından kız bebeklere verilmesi içi tavsiye isimler arasında bulunmaktadır.

Bihter ismi, her ne kadar Kur'an’da geçmiyor olsa da bu ismin kullanılması bakımından İslam dini açısından herhangi bir sıkıntısı söz konusu olmamaktadır. Yani yeni doğan yahut doğacak olan kız bebeğinize bu ismi vermeniz tamamen caizdir. İslam’da bebeğe verilecek ismin Kur'an’da geçiyor olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.