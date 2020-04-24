BİST98.7620,60EURO7,550,77USD6,980,46ALTIN386,870,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Bilakis Ne Demek? Tdk'da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 17:56 |

    Bilakis Ne Demek? Tdk'da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Bilakis, genellikle eski sayılabilecek kaynaklarda ve yine eski sayılabilecek dizi- film diyaloglarında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde pek yaygın kullanılmamasına rağmen bazı insanlar bu sözcüğün anlamını oldukça merak etmektedir. Peki, bilakis ne demek? TDK’da bilakis kelimesinin sözlük anlamı nedir? Sizler için bu sözcüğün anlamını ayrıntılı bir biçimde derledik. İşte, bilakis hakkında merak edilen tüm detaylar.

    Bilakis Ne Demek? Tdk'da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Bilakis, dilimizde zarf olarak kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin manasına ilişkin açıklamalar Türk Dil Kurumu genel sözlüğü içerisinde yer almaktadır.

    Bilakis Ne Demek?

    Bilakis, cümle içerisinde zıtlık anlamı vermek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda, kelimenin en yaygın anlamı “tam tersine” olarak belirtilmektedir. Bilakis teriminin anlamının görülebileceği bazı cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır.
    - Toplantı sırasında bu konuda çok tecrübeli olduğunu vurgulamıştı, bilakis durum öyle değilmiş.
    - Bilakis bu okuldan hiç de hoşlanmadığımı fark ettim.
    - Arkadaşlarını kıskandığını düşünebilirsiniz de bilakis onların aile yaşamını kıskandığını görmeniz gerek.

    TDK’da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu, anlamı merak edilen sözcükler konusunda başvurulabilecek en doğru kaynaktır. Bu kurum tarafından hazırlanan sözlükte bilakis teriminin de detaylı açıklamasına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kelimenin Arapça olduğu ve zarf olarak kullanıldığı bilgilerine de erişilebilmektedir. Sözlük içerisinde bilakis ile ilgili yapılan açıklamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.
    - Tersine olarak.
    - Tam tersine.
    - Tersine.
    - Aksine.
    - Aksi bir şekilde.

    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

    Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

    Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

    Sıradaki Haber