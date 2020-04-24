Bilakis Ne Demek? Tdk'da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bilakis, dilimizde zarf olarak kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin manasına ilişkin açıklamalar Türk Dil Kurumu genel sözlüğü içerisinde yer almaktadır.



Bilakis Ne Demek?



Bilakis, cümle içerisinde zıtlık anlamı vermek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda, kelimenin en yaygın anlamı “tam tersine” olarak belirtilmektedir. Bilakis teriminin anlamının görülebileceği bazı cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır.

- Toplantı sırasında bu konuda çok tecrübeli olduğunu vurgulamıştı, bilakis durum öyle değilmiş.

- Bilakis bu okuldan hiç de hoşlanmadığımı fark ettim.

- Arkadaşlarını kıskandığını düşünebilirsiniz de bilakis onların aile yaşamını kıskandığını görmeniz gerek.



TDK’da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu, anlamı merak edilen sözcükler konusunda başvurulabilecek en doğru kaynaktır. Bu kurum tarafından hazırlanan sözlükte bilakis teriminin de detaylı açıklamasına yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kelimenin Arapça olduğu ve zarf olarak kullanıldığı bilgilerine de erişilebilmektedir. Sözlük içerisinde bilakis ile ilgili yapılan açıklamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.

- Tersine olarak.

- Tam tersine.

- Tersine.

- Aksine.

- Aksi bir şekilde.