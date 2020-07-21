Bildirme eki nedir, ayrı mı yazılır? Bildirme ekinin görevleri nelerdir?

Farklı ekler üzerinden bildirme eki kelimelerin kökenine eklenmektedir. Dil bilgisi açısından öğrenciler için mutlaka bilinmesi gerektiği önemli kurallar içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda gündelik yaşamda da sıkça kullanılan edebiyat kuralları arasında bulunuyor. Genel olarak teklik ve çokluk çekimleri ile beraber olumlu ya da olumsuz biçimde amaca uygun ele alınabilmektedir.

Bildirme Eki Nedir, Ayrı mı Yazılır?

‘imek’ ek fiilinin şahıslara göre çekimi konusunda değerlendirilen, aynı zamanda ad cümlelerinde özneyle yüklem arasında yargı bağı kurma görevi üstlenen eklerdir. Bu doğrultuda kök kelime ile beraber gelen ek üzerinden oluşan yapı bildirme eki olarak bilinmektedir. Bu konuda en çok merak edilen konular arasında bildirme ekinin ayrı yazılıp yazılmayacağıdır. Bildirme eki ayrı yazılmaz. Cümle içerisinde kullanılan kelimede kökün yanına eklenerek birleşik olarak değerlendirilir.

Genelde bildirme ekleri ayrı yazılarak önemli hatalar yapılır. Ancak bu ekler kelimeyi bir bütün haline getiren yapılardır. Farklı ekler ile beraber kullanılır ve belli başlı bazı kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Böylece özneyle yüklem arasında yargı bağı oluşturur. Anlaşılması zor olmayan bildirme eki, mutlaka öğrenilmesi gereken ve öğrenciler için önemli dil bilgisi kuralları içerisinde yer almaktadır.

Bildirme Ekinin Görevleri Nelerdir?

Bildirme ekinin görevleri kuralları ve geleneklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda belli başlı bazı kurallar üzerinden bildirme ekinin görevleri ortaya çıkar.

- Şahıs teklik ve çokluk çekimleri,

- Şahıs teklik ve çokluk çekimlerine zamiri kökenli,

- Olumsuz kelimeler üzerinden, ‘değil’ sözcüğü üzerinden eklenen yargı bildirmesi,

Bu kurallar çerçevesinde bildirme eki konusunda belli başlı bazı örnekleri ile beraber konu daha iyi biçimde anlaşılabilir.

- Çalışkan-ım,

- İyi-y-im,

- Doğru-y-um,

- Tatlı-sın,

- Kim-sin?

- Çocuk-sun,

- Yakın-dır,

Olumlu şekilde öne çıkan bu bildirme ekleri ile beraber kelimeler üzerinden, aynı zamanda olumsuz yargı taşıyan bildirme eki, ‘değil’ Sözcü kapsamında ele alınmaktadır.

- Değil-im,

- Değil-iz,

- Değil-sin,

- Değil-siniz,

- Değil-dir,

- Değil-dirler,

Burada görüldüğü üzere değil sözcüğü kök olarak kalmak suretiyle, bildirme ekleri gelmekte ve görevlerini yerine getirmektedir. Genel olarak ek fiillerin şahıslara göre çekimlerinde kullanılır ve ad cümleleri üzerinden özne ile yükleme arasında etkin bir bağ kurulur. Bu doğrultuda bildirme ekleri üzerinden kurulacak kelimeler için farklı cümleler ele almak mümkün.

"Bunu yapmak zorunda değilim.’’

‘’Ben her zaman çalışkanım.’’

‘’Sen daha çocuksun.’’

‘’Sen kimsin de böyle davranıyorsun?’’

Bu şekilde daha birçok farklı kelime üzerinden bildirme ekleri kullanılabilir ve buna bağlı olarak cümle oluşumu sağlanabilir.