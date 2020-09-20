Bilecik Haritası: Bilecik İlçeleri Nelerdir? Bilecik İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Bilecik, Türkiye’nin küçük illerinden biri olmasına rağmen, tarihi ve coğrafi bakımından büyük öneme sahiptir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş temelleri bu topraklarda atılmıştır. Ayrıca coğrafi bakımdan iklimler arası geçiş noktasındadır. İnönü Savaşlarının da bu topraklarda yapılması şehri ayrı bir konuma yerleştiriyor. Bilecik’in kültürel ve coğrafi özelliklerini öğrenip, bu doğrultuda Bilecik gezisi yapabilirsiniz.
Bilecik, Sakarya nehrinin etrafında şekillenmiş ve her geçen gün büyüyen bir şehirdir. Tarihi dokusuyla birlikte, doğal ortamıyla da ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Çinicilik ve mermer sanayinin merkezidir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Bilecik’in Nüfusu Kaçtır?
Bilecik’in yüzölçümü 4.310 km2 olup, kilometrekareye 51 insan düşüyor. Yani şehrin nüfus yoğunluğu 51/km2'dir. Son 10 yılın Bilecik nüfusu şu şekildedir;
2010 ; 225.381
2011: 203.849
2012: 204.116
2013; 208.888
2014: 209.925
2015: 212.361
2016: 218.297
2017: 221.693
2018: 223.448
2019: 219.427
2020: 220.524 (tahmini veri)
Bilecik’te erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır. Buna göre nüfusun %51’i erkek, %49’u kadındır.
Bilecik’in Kaç İlçesi Vardır?
Bilecik’in merkez ilçesiyle birlikte 8 ilçesi bulunuyor.
Bilecik’in İlçeleri Nelerdir?
Bilecik’in en kalabalık ilçeleri Merkez ve Bozüyük’tür. Diğer ilçeleri ise; Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar’dır. Yüzölçümü ve nüfus olarak Merkez en fazla, İnhisar en az ilçelerdir.
Söğüt ilçesi, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer ve ilk başkent olarak tarihi bir öneme sahiptir. Ayrıca Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bu ilçede olması her yıl binlerce ziyaretçinin gelmesini sağlıyor.
Bozüyük ilçesi de Kurtuluş Savaşı yıllarında İnönü Savaşlarının yapıldığı yer olarak ayrı bir önemi bulunuyor. İlçe sanayisi ile de gelişme gösterirken, tarihi yapısıyla da büyük ilgi görüyor.
Bilecik Coğrafi Konumu
Bilecik Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda bulunuyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktası üzerinde bulunduğundan, geçiş kapısı olarak kabul ediliyor. Şehrin doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa, kuzeyinde Sakarya illeri bulunuyor.
Bilecik’in %32’si dağlık, %7’si ova, %47’si de ormanlık alandır. İlin en yüksek noktası Bozüyük’te bulunan Kala Dağıdır. Sakarya ve Karasu, ilin önemli akarsularındandır. Bilecik’e yıllık 450 kg/m² dolayında yağış yağıyor. Bu yeterli yağış sayesinde şehir orman ve yeşil alan bakımından zengindir.