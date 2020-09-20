BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Bilecik Haritası: Bilecik İlçeleri Nelerdir? Bilecik İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
    ABONE OL
    20.09.2020 - 02:49 |

    Bilecik Haritası: Bilecik İlçeleri Nelerdir? Bilecik İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Bilecik, Türkiye’nin küçük illerinden biri olmasına rağmen, tarihi ve coğrafi bakımından büyük öneme sahiptir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş temelleri bu topraklarda atılmıştır. Ayrıca coğrafi bakımdan iklimler arası geçiş noktasındadır. İnönü Savaşlarının da bu topraklarda yapılması şehri ayrı bir konuma yerleştiriyor. Bilecik’in kültürel ve coğrafi özelliklerini öğrenip, bu doğrultuda Bilecik gezisi yapabilirsiniz.

    Bilecik Haritası: Bilecik İlçeleri Nelerdir? Bilecik İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Bilecik, Sakarya nehrinin etrafında şekillenmiş ve her geçen gün büyüyen bir şehirdir. Tarihi dokusuyla birlikte, doğal ortamıyla da ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Çinicilik ve mermer sanayinin merkezidir.

    Bilecik Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Bilecik’in Nüfusu Kaçtır?

    Bilecik’in yüzölçümü 4.310 km2 olup, kilometrekareye 51 insan düşüyor. Yani şehrin nüfus yoğunluğu 51/km2'dir. Son 10 yılın Bilecik nüfusu şu şekildedir;

    2010 ; 225.381
    2011: 203.849
    2012: 204.116
    2013; 208.888
    2014: 209.925
    2015: 212.361
    2016: 218.297
    2017: 221.693
    2018: 223.448
    2019: 219.427
    2020: 220.524 (tahmini veri)

    Bilecik’te erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır. Buna göre nüfusun %51’i erkek, %49’u kadındır.

    Bilecik’in Kaç İlçesi Vardır?

    Bilecik’in merkez ilçesiyle birlikte 8 ilçesi bulunuyor.

    Bilecik’in İlçeleri Nelerdir?

    Bilecik’in en kalabalık ilçeleri Merkez ve Bozüyük’tür. Diğer ilçeleri ise; Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar’dır. Yüzölçümü ve nüfus olarak Merkez en fazla, İnhisar en az ilçelerdir.

    Söğüt ilçesi, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer ve ilk başkent olarak tarihi bir öneme sahiptir. Ayrıca Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bu ilçede olması her yıl binlerce ziyaretçinin gelmesini sağlıyor.

    Bozüyük ilçesi de Kurtuluş Savaşı yıllarında İnönü Savaşlarının yapıldığı yer olarak ayrı bir önemi bulunuyor. İlçe sanayisi ile de gelişme gösterirken, tarihi yapısıyla da büyük ilgi görüyor.

    Bilecik Coğrafi Konumu

    Bilecik Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda bulunuyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktası üzerinde bulunduğundan, geçiş kapısı olarak kabul ediliyor. Şehrin doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa, kuzeyinde Sakarya illeri bulunuyor.

    Bilecik’in %32’si dağlık, %7’si ova, %47’si de ormanlık alandır. İlin en yüksek noktası Bozüyük’te bulunan Kala Dağıdır. Sakarya ve Karasu, ilin önemli akarsularındandır. Bilecik’e yıllık 450 kg/m² dolayında yağış yağıyor. Bu yeterli yağış sayesinde şehir orman ve yeşil alan bakımından zengindir.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür

    Sağlık Bakanı Koca'dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Sıradaki Haber